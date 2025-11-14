Wines of Argentina y BC Liquor impulsan al vino argentino en Canadá

En esta ocasión, la entidad coordinó la visita de Lesley Brown, gerenta de Categoría del monopolio BCLIQUOR de British Columbia, quien mantuvo reuniones con representantes de 41 bodegas de distintas regiones del país.

El recorrido se realizó entre el 23 y el 31 de octubre e incluyó degustaciones, seminarios y experiencias gastronómicas. Brown estuvo acompañada por Leeann Froese, representante de WofA en Canadá. Durante la visita, conoció la diversidad de terroirs argentinos y los avances locales en sostenibilidad y producción orgánica, dos categorías en crecimiento en el mercado canadiense.

WofA también presentó su nueva estrategia de comunicación, “The Wine for Now”, que busca posicionar al vino argentino como un producto cercano, espontáneo y con identidad.

“Esta visita representa una valiosa oportunidad para acercar las propuestas de nuestras bodegas a uno de los compradores más influyentes del mercado canadiense”, señaló Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina.



Un mercado en expansión



British Columbia es una de las provincias más dinámicas de Canadá, con 5,7 millones de habitantes y un sistema mixto de comercialización de bebidas alcohólicas que combina tiendas estatales y privadas. En ese esquema, la categoría Argentina ocupa hoy el noveno lugar en ventas, con un crecimiento de 39% en valor durante el primer semestre del Año Fiscal 2025.

El catálogo de vinos argentinos en BCLIQUOR suma 80 etiquetas activas, en su mayoría tintas, con un sostenido interés por vinos blancos y orgánicos.



Lo que viene

WofA adelantó que ya trabaja en nuevas acciones para 2025 junto a los otros monopolios canadienses: LCBO (Ontario) y SAQ (Quebec), con el objetivo de seguir consolidando la presencia del vino argentino en todo Canadá.