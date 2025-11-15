Luigi Bosca, elegida “Mejor Bodega del Nuevo Mundo”

El premio destaca la trayectoria, innovación y liderazgo de la bodega mendocina, que celebra 125 años combinando tradición y vanguardia para proyectar al mundo la elegancia de los vinos de Mendoza.

Los Wine Star Awards distinguen cada año a las empresas y personalidades más destacadas del sector, valorando no solo la calidad de sus vinos, sino también su aporte estratégico y su impacto en el desarrollo de la industria global.

“Estamos profundamente orgullosos de recibir este reconocimiento que celebra más de un siglo de historia buscando la excelencia”, expresó Alberto Arizu (h), cuarta generación de la familia Arizu. “Es un estímulo que nos inspira a seguir mirando hacia el futuro con la misma convicción que tuvo mi bisabuelo Leoncio en 1901, cuando fundó la bodega”, agregó.

Wine Enthusiast subrayó además la presencia global de Luigi Bosca, su trabajo sostenido y su capacidad para llevar al mundo “un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina”. La ceremonia de premiación se realizará el 26 de enero de 2026 en Nueva York.

Con presencia en más de 60 mercados, Luigi Bosca se consolidó como una de las bodegas referentes de Argentina y una auténtica embajadora del terroir mendocino. “Celebramos este premio como un reconocimiento para toda la vitivinicultura argentina. Sin dudas, es un reflejo del talento, la perseverancia y la capacidad de nuestra tierra para crear vinos de excelencia que hoy son admirados en todo el mundo”, concluyó Alberto Arizu.





