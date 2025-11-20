Fuerte viento afecta el Gran Mendoza, el sur y zona este

Viento en San Juan: no habrá Feria en la FNS, sólo show y espectáculo
El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 tomaron la medida en razón del alerta meteorológico del SMN
Desde la tarde de este jueves, intensas ráfagas de viento golpean distintas zonas del Gran Mendoza, el Sur provincial y el Este. Baja la temperatura.Sociedad20/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Desde la tarde de este jueves, intensas ráfagas de viento golpean distintas zonas del Gran Mendoza, el sur provincial y el este. El fenómeno generó preocupación que rápidamente se preguntaron si se trataba del clásico viento Zonda.
Sin embargo, según el Servicio Meteorológico Nacional, no se trata de Zonda sino de un frente frío proveniente del sur y sureste del país, que provocó la presencia de polvo en suspensión y anuncia un marcado descenso de la temperatura, para este viernes la máxima prevista será de apenas 24 grados.
La combinación de viento y posibles precipitaciones mantiene en alerta a la población y a las autoridades, que recomiendan precaución en la circulación y resguardo de objetos sueltos en patios y balcones.
Está cortado el tránsito en RN 40 km a la altura de Zapata en Tunuyán al sur de Mendoza debido a la nula visibilidad y siniestro en cadena a la altura del km 3220.
Se registran gran cantidad de árboles caídos en distintas zonas de Luján de Cuyo, trabajan equipos del municipio en coordinación con Defensa Civil para despejar las áreas afectadas.
Para lo que queda del jueves se espera polvo en suspensión con vientos fuertes y reducción de la visibilidad, esto durará entre las 21:00 a las 22:00 horas con disminución luego de esa hora. Tiempo bueno con descenso de la temperatura.
Máxima: 29°C.
Mínima: 14°C.
Para mañana Viernes: Tiempo bueno con descenso de la temperatura.
Alta montaña: Nubosidad variable. Mínima -02°C.
