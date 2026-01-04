Juana Koslay vivirá la Bajada de los Reyes Magos!!

La tradicional Bajada de los Reyes Magos se realizará este lunes 5 de enero, desde las 19:30, en el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, en Las Chacras, Juana Koslay. El evento es organizado por la Policía de San Luis y contará con entrada libre y gratuita para todas las familias.

El desarrollo del evento y la puesta en escena. La Bajada de los Reyes Magos se ha consolidado con el paso de los años como una de las actividades más esperadas por niños y niñas durante el inicio del año. En esta edición, el escenario elegido será el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, un espacio emblemático de la provincia que reúne historia, identidad y un entorno natural amplio.

Según lo informado por la organización, el encuentro tendrá como principales protagonistas a los más chicos, quienes podrán vivir de cerca una representación cargada de símbolos y tradición. Melchor, Gaspar y Baltazar ingresarán por los portones del predio y recorrerán el lugar hasta llegar al espacio central, donde María y José los esperarán junto al Niño Jesús. El recorrido recrea uno de los episodios bíblicos más significativos y es presentado de manera clara y accesible para todo público.

La puesta en escena estará acompañada por música y una ambientación pensada para generar un clima festivo, con tiempos cuidados para mantener una dinámica ágil y comprensible. Durante la jornada, los Reyes Magos entregarán regalos a los niños presentes, como se realiza tradicionalmente cada año, uno de los momentos más esperados por las familias. Desde la organización destacaron que el evento busca ofrecer una experiencia cercana, en la que los chicos puedan participar, observar y sentirse parte del relato.

El predio contará con personal policial y colaboradores abocados a la organización general, con el objetivo de ordenar el ingreso, acompañar el recorrido y garantizar el normal desarrollo de la actividad. También se prevé la presencia de servicios básicos para atender cualquier eventualidad. La Bajada de los Reyes Magos se desarrollará en horario vespertino, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para ubicarse con comodidad y disfrutar de toda la propuesta.

La actividad está pensada para públicos de distintas edades, con un formato sencillo y directo, que permite compartir el momento en familia. El uso del espacio abierto favorece una circulación fluida y una mejor visibilidad del espectáculo. La organización remarcó que no se requiere inscripción previa y que el acceso será por orden de llegada, respetando las indicaciones del personal a cargo.

Organización, acceso y mensaje institucional. Desde el área de Relaciones Policiales de la Policía de San Luis confirmaron que la entrada será libre y gratuita, e invitaron a las familias sanluiseñas a participar y acompañar esta celebración. El evento forma parte de una serie de actividades que la institución impulsa con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad a través de propuestas culturales y recreativas.

En este marco, la Bajada de los Reyes Magos busca consolidarse como un símbolo de encuentro, generosidad y fe, valores asociados a la festividad y a la tradición popular. La elección de Juana Koslay y del Monumento al Pueblo Puntano responde tanto a su significado histórico como a la capacidad del lugar para recibir a un gran número de personas en condiciones adecuadas de seguridad.

Las autoridades recomendaron asistir con agua, protección solar y ropa cómoda, especialmente en el caso de los niños, y seguir las indicaciones del personal durante el desarrollo del evento. También solicitaron cuidar el predio y colaborar con la limpieza una vez finalizada la actividad. La celebración no tiene fines comerciales y está pensada como un espacio de acceso igualitario, donde las familias puedan compartir una tarde distinta al aire libre. Año tras año, esta propuesta convoca a vecinos de distintos puntos de la provincia, generando un clima de participación y cercanía.

Con esta iniciativa, la Policía de San Luis refuerza su presencia institucional en actividades comunitarias, acompañando fechas significativas del calendario cultural y religioso. La Bajada de los Reyes Magos se presenta así como una oportunidad para mantener vivas las tradiciones, ofrecer un momento de alegría a los más chicos y promover el encuentro entre generaciones en un entorno cuidado y organizado.