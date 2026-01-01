Intensifican controles náuticos y prevención de incendios

Año Nuevo y en días posteriores, incluido el fin de semana siguiente, se intensifican los controles náuticos en embalses y ríos y las acciones de prevención de incendios, con guardias permanentes y operativos coordinados en puntos críticos de Mendoza.

Con el objetivo de resguardar la seguridad de residentes y turistas durante los festejos de Año Nuevo, la Subsecretaría de Ambiente del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza desplegará un operativo especial de control y prevención en todo el territorio provincial. Las acciones se concentran desde vísperas de Año Nuevo, jueves 1 de enero y los días posteriores, incluyendo el fin de semana siguiente, cuando se prevé mucha concurrencia a espacios naturales y recreativos.

El operativo integral incluye el refuerzo de los controles náuticos en embalses y ríos, patrullajes preventivos para evitar incendios forestales y guardias permanentes del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Controles náuticos reforzados por Año Nuevo

En este marco, la Dirección de Áreas Protegidas intensificará los controles de náutica en los principales embalses y ríos de la provincia, con mayor presencia de inspectores, móviles recorriendo los espejos de agua y operativos conjuntos con Bomberos y la Policía de Mendoza.

Se controla que las embarcaciones cuenten con la documentación correspondiente, los elementos de seguridad obligatorios y, en el caso de embarcaciones con motor, el carnet habilitante del conductor. También se recuerda que está prohibida la navegación nocturna en todos los espejos de agua de la provincia.

En Mendoza está permitida la práctica de deportes náuticos y el nado únicamente dentro de los perímetros boyados y con la presencia de guardavidas. El nado en aguas abiertas está prohibido en todos los embalses.

“Estos operativos se refuerzan todos los años en esta época, pero durante Año Nuevo redoblamos los esfuerzos para cuidar la vida de quienes disfrutan del agua y garantizar una convivencia segura en los embalses”, señaló el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter. Y agregó: “El control no es solo sancionatorio, sino principalmente preventivo, para evitar accidentes que pueden ser graves o fatales”.

Por su parte, el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, remarcó que “el respeto por las normas es clave para proteger tanto a las personas como a los ecosistemas acuáticos”, y subrayó: “También queremos recordar a la ciudadanía que está prohibido bañarse en el Lago del Parque General San Martín. La presencia del Estado en el territorio y el compromiso de los usuarios son fundamentales para disfrutar de nuestros embalses de manera responsable”.

Las infracciones a la normativa de náutica contemplan multas que van desde los 63.000 pesos (150 UF) para faltas leves hasta los 4.200.000 pesos (10.000 UF) para faltas gravísimas, según el valor vigente de la Unidad Fija, fijado en 420 pesos.

Recomendaciones para navegantes

Revisar los elementos de seguridad de la embarcación antes de salir al agua.

Navegar siempre con los chalecos salvavidas colocados.

Contar con seguro obligatorio para embarcaciones con motor de más de 10 HP.

Respetar los horarios habilitados para la navegación.

Informarse previamente sobre el pronóstico del tiempo.

Todo navegante que reciba una señal de auxilio está obligado a prestar ayuda.

En caso de accidentes en embalses o ríos, se solicita avisar de inmediato al 911.

Prevención de incendios: guardias y patrullajes especiales

En paralelo a los controles náuticos, la Subsecretaría de Ambiente reforzará en vísperas de Año Nuevo y durante los días posteriores las acciones de prevención de incendios forestales a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que mantendrá guardias permanentes y patrullajes preventivos en zonas de mayor riesgo.

Se realizarán controles coordinados con el Ministerio de Seguridad en sectores de mucha concurrencia, como la zona de Blanco Encalada, para recordar a mendocinos y turistas que está prohibido realizar fogatas, asados o cualquier tipo de fuego al aire libre fuera de los espacios expresamente habilitados, como campings autorizados.

“El riesgo de incendios es extremo en esta época del año. Un fuego mal apagado o encendido en lugares prohibidos puede generar un incendio de gran magnitud, con consecuencias ambientales, económicas y humanas muy graves. Cabe destacar que, según la Ley 6099, todo ciudadano está obligado a dar aviso ante el conocimiento de la existencia de un incendio”, advirtió el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí, y recordó que las multas por provocar incendios pueden alcanzar 58.800.000 pesos.

Desde el organismo se solicita a la población ser parte activa de la prevención, respetando estrictamente las normas, denunciando acciones prohibidas y evitando conductas de riesgo.

Recomendaciones elementales

No encender fuego en lugares no autorizados.

No utilizar pirotecnia ni globos aerostáticos.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en zonas rurales o de campo.

No tirar basura, envases de vidrio ni materiales inflamables en rutas y caminos.

En los espacios habilitados, verificar que las fogatas queden completamente apagadas con agua antes de retirarse.

Almacenar productos inflamables en lugares ventilados y alejados de fuentes de calor.

Evitar la acumulación de residuos.

Ante personas encendiendo fuego en lugares no habilitados, dar aviso inmediato al 911.

Operativo verano del Plan Provincial de Manejo del Fuego

De cara a la temporada estival, el Plan Provincial de Manejo del Fuego reforzó su base operativa en Monte Comán, San Rafael. Allí se dispone de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego con capacidad para el traslado de personal y combate de incendios mediante helibalde, además de un camión provincial equipado con tanques colapsables.

Estos tanques permiten almacenar desde 27.000 hasta 120.000 litros de agua y pueden desplegarse rápidamente en cercanías de los incendios, facilitando el abastecimiento de los medios aéreos y reduciendo los tiempos de respuesta.

Para la zona del Gran Mendoza, el Plan Provincial de Manejo del Fuego cuenta además con un avión hidrante Air Tractor AT-802, con capacidad para transportar 3.000 litros de agente extintor.

Desde la Subsecretaría de Ambiente remarcaron que los operativos de control y prevención durante Año Nuevo y los días posteriores son fundamentales para cuidar la vida de las personas, los bienes y el patrimonio natural de Mendoza, e hicieron un llamado a celebrar con responsabilidad.