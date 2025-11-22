Sin descanso en la Liga, el lunes se juega la penúltima

Liga Mendocina de Futbol

Fecha 23 - Torneo Clausura

Resultados

A.M..U.F. 0

Gimnasia 2 (Zambudio, Mira)

Talleres 4 (Giuliani 2, Barrios, Barreiro)

UNCuyo 0

Academia Chacras de Coria 0

Huracán Las Heras 2 (Matías Dieli, Agustín Blanco)

Rivadavia 2 (Garro, Ricarte)

CEC 1 (Martin Guzmán)

Fray Luís Beltrán 0

Independiente 2 (Rodríguez Oliva)

Lavalle 0

Palmira 0

Universitario 0

Luján 5 (Chávez 2, Hermoso, Mazzolo, Zapata)

Gutiérrez 2 (Gutierre, Tingurí)

Godoy Cruz 1 (Zanoni)

Luzuriaga 0

Murialdo 3 (Orellano, Rodríguez, Romero)

Eva Perón 0

Argentino 6 (Juan Vera 3, Cuvertino 2, Moyano)

Rodeo del Medio 0

Fadep 1 ( Zarate (E/C)

San Martín 0

Guaymallén 2 (Corica 2)

Posiciones tabla anual

Luján 55, Argentino y Guaymallén 54, Huracán 52, Fadep 51, Gimnasia 48, Andes Talleres 43, Centro Deportivo Rivadavia 38 (hasta acá los clasificados al octogonal final), Murialdo y Beltran 36, San Martin 35, Academia Chacras de Coria 33, Independiente, Godoy Cruz y Gutierrez 31, Maipu 29, UNC 26, Palmira 25, Eva Perón 24, AMUF 21, Rodeo del Medio 17, Cicles Club Lavalle 16, Universitario 15, Luzuriaga 12.

Próxima fecha

San Martin - AMUF /Godoy Cruz - Universitario/ Guaymallén vs Rodeo del Medio/ Fadep - Eva Perón/ Argentino- Luzuriaga/ Maipú - Gutierrez/ Luján-Lavalle/ Palmira-Beltrán/ Independiente - Centro Deportivo Rivadavia/ CEC- Academia Chacras de Coria/ Huracán Las Heras-Andes Talleres/ UNCuyo - Gimnasia y Esgrima.