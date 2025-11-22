Sin descanso en la Liga, el lunes se juega la penúltima

Torneo Abierto de Judo en Andes Talleres
Este sábado desde las 08:00hs hasta las 22:00hs se realizará el tradicional torneo, fiscalizado por la Federación Mendocina de Judo, en el Salvador Bonanno.
Los equipos que ocupan las primeras posiciones volvieron a ganar y a dos fechas del final ya están casi definidos los equipos que jugarán el Octogonal.Deportes22/11/2025Deportes CuyoNoticias
Liga Mendocina de Futbol
Fecha 23 - Torneo Clausura
A.M..U.F. 0
Gimnasia 2 (Zambudio, Mira)
Talleres 4 (Giuliani 2, Barrios, Barreiro)
UNCuyo 0
Academia Chacras de Coria 0
Huracán Las Heras 2 (Matías Dieli, Agustín Blanco)
Rivadavia 2 (Garro, Ricarte)
CEC 1 (Martin Guzmán)
Fray Luís Beltrán 0
Independiente 2 (Rodríguez Oliva)
Lavalle 0
Palmira 0
Universitario 0
Luján 5 (Chávez 2, Hermoso, Mazzolo, Zapata)
Gutiérrez 2 (Gutierre, Tingurí)
Godoy Cruz 1 (Zanoni)
Luzuriaga 0
Murialdo 3 (Orellano, Rodríguez, Romero)
Eva Perón 0
Argentino 6 (Juan Vera 3, Cuvertino 2, Moyano)
Rodeo del Medio 0
Fadep 1 ( Zarate (E/C)
San Martín 0
Guaymallén 2 (Corica 2)
Luján 55, Argentino y Guaymallén 54, Huracán 52, Fadep 51, Gimnasia 48, Andes Talleres 43, Centro Deportivo Rivadavia 38 (hasta acá los clasificados al octogonal final), Murialdo y Beltran 36, San Martin 35, Academia Chacras de Coria 33, Independiente, Godoy Cruz y Gutierrez 31, Maipu 29, UNC 26, Palmira 25, Eva Perón 24, AMUF 21, Rodeo del Medio 17, Cicles Club Lavalle 16, Universitario 15, Luzuriaga 12.
San Martin - AMUF /Godoy Cruz - Universitario/ Guaymallén vs Rodeo del Medio/ Fadep - Eva Perón/ Argentino- Luzuriaga/ Maipú - Gutierrez/ Luján-Lavalle/ Palmira-Beltrán/ Independiente - Centro Deportivo Rivadavia/ CEC- Academia Chacras de Coria/ Huracán Las Heras-Andes Talleres/ UNCuyo - Gimnasia y Esgrima.
Este sábado desde las 08:00hs hasta las 22:00hs se realizará el tradicional torneo, fiscalizado por la Federación Mendocina de Judo, en el Salvador Bonanno.
El Turco firmó contrato hasta el 2026, hay una cláusula de rescición si no se conseguían los objetivos. El 13 de diciembre hay elecciones en Godoy Cruz.
El equipo A cayó 10-9 en la final del Regional Centro Norte, pero logró el pase directo
La fase final de la competencia nacional de rugby masculino se disputará hasta el domingo en las instalaciones del San Juan Rugby Club, Santa Lucía.
El equipo, formado por siete jugadores de Villa Mercedes y cinco de San Luis, selló el tercer puesto con un partidazo ante Mendoza al que venció 3 a 2.
El salto de la natación sanluiseña: podios en Chile con un equipo joven, ocho nadadores menores de 16 años y seis que representan a los natatorios estatales.
Independiente Rivadavia le ganó de visitante a Defensa y Justicia, salió del último puesto de la tabla y engrosa su promedio para la próxima temporada.
Faltan tres fechas para el final del certamen, luego los 8 mejores pelearán por el título del campeón. Por el Regional Fadep le ganó a Argentino en San José.
Dos investigadoras mendocinas del Instituto de Histología y Embriología del Conicet–UNCuyo formó parte de un hallazgo que aporta nueva luz sobre cómo ciertos tumores logran crecer y evadir las defensas del organismo.
La propuesta es una Jornada de Control Integrado de la Salud Masculina, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre en la sede de Godoy Cruz.
Durigutti Family Winemakers se consolidó como la bodega argentina mejor ubicada en el ranking World’s Best Vineyards 2025, tras obtener el puesto N°11 a nivel global.
El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 tomaron la medida en razón del alerta meteorológico del SMN
Desde la tarde de este jueves, intensas ráfagas de viento golpean distintas zonas del Gran Mendoza, el Sur provincial y el Este. Baja la temperatura.