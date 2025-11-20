Viento en San Juan: no habrá Feria en la FNS, sólo show y espectáculo

Fuerte viento afecta el Gran Mendoza, el sur y zona este
Desde la tarde de este jueves, intensas ráfagas de viento golpean distintas zonas del Gran Mendoza, el Sur provincial y el Este. Baja la temperatura.
El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 tomaron la medida en razón del alerta meteorológico del SMN
El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025, informaron hace instantes que en razón del alerta meteorológico por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para esta tarde y noche, y con el objetivo de preservar la seguridad de los ciudadanos que asistan a la fiesta, se reprograma la primera jornada prevista para este jueves 20 de noviembre y quedará dispuesta de la siguiente manera:
Jueves 20 de noviembre
El espectáculo central en el Velódromo Vicente Chancay comenzará a 21:30 horas
El show central del Estadio del Bicentenario comenzará a partir de las 23:00 horas
Todas actividades de la Feria de hoy jueves 20 de noviembre, incluidos patios de comidas y espectáculos locales quedan suspendidas, por tanto la Fiesta Nacional del Sol se extenderá un día más y las actividades que debían realizarse hoy en la Feria, con bandas locales en los escenarios alternativos, pasan al domingo 23.
Las entradas correspondientes para la Feria de este jueves serán válidas para la jornada de domingo.
