Viento en San Juan: no habrá Feria en la FNS, sólo show y espectáculo

El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 tomaron la medida en razón del alerta meteorológico del SMN

20/11/2025

FNS 2025El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025, informaron hace instantes que en razón del alerta meteorológico por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para esta tarde y noche, y con el objetivo de preservar la seguridad de los ciudadanos que asistan a la fiesta,  se reprograma la primera jornada prevista para este jueves 20 de noviembre y quedará dispuesta de la siguiente manera:

Cronograma

Jueves 20 de noviembre

El espectáculo central en el Velódromo Vicente Chancay comenzará a 21:30 horas 

El show central del Estadio del Bicentenario comenzará a partir de las 23:00 horas

Suspendido

flyer suspension FNS

Todas actividades de la Feria de hoy jueves 20 de noviembre, incluidos patios de comidas y espectáculos locales quedan suspendidas, por tanto la Fiesta Nacional del Sol se extenderá un día más y las actividades que debían realizarse hoy en la Feria, con bandas locales en los escenarios alternativos, pasan al domingo 23.

Las entradas correspondientes para la Feria de este jueves serán válidas para la jornada de domingo.

