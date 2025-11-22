Torneo Abierto de Judo en Andes Talleres

Sin descanso en la Liga, el lunes se juega la penúltima
Los equipos que ocupan las primeras posiciones volvieron a ganar y a dos fechas del final ya están casi definidos los equipos que jugarán el Octogonal.
Este sábado desde las 08:00hs hasta las 22:00hs se realizará el tradicional torneo, fiscalizado por la Federación Mendocina de Judo, en el Salvador Bonanno.Deportes22/11/2025Deportes CuyoNoticias
Estarán en disputa todas las categorías de la Federación Internacional de Judo, las cuales son: Microbios (5 y 6 años), Prepromocionales (7 y 8 años), Promocionales (9 y 10 años), Juvenil sub 13 (11 y 12 años), Juvenil sub 15 (13 y 14 años), Cadetes (sub 18 años), Juniors (sub 21 años), Kyus (adultos) y Seniors (cinturones negros), todas con sus 7 divisiones de pesos y en rama femenina y masculina respectivamente.
Con su edición número XVIII, el Torneo Abierto de Judo de Talleres se consolida como un clásico cuyano y uno de los puntos de encuentro más importantes del judo argentino. La combinación de gran convocatoria, competencia de alto nivel y el ambiente familiar característico del judo hacen de esta jornada una cita imperdible.
El judo de Andes Talleres está bajo la dirección del Maestro Néstor Tejerina, 6° Dan, referente histórico de la disciplina en la provincia y responsable del desarrollo técnico y formativo del club.
El judo es un deporte integral que promueve disciplina, autocontrol y respeto. Está recomendado por la UNESCO para las primeras edades de la infancia, por sus beneficios motrices, sociales y emocionales. La disciplina puede iniciarse a partir de los 4 años y no tiene límite de edad, siendo apta para comenzar en cualquier momento de la vida.
Encabezada por el presidente, el Maestro Luis Meritello, este sábado habrá presencia sanjuanina con una delegación de 20 competidores ya que el equipo de la Federación de Judo competirá en el el XVIII Torneo Abierto de Judo en el Club Andes Talleres de Mendoza.
San Juan volverá a demostrar su permanente vigencia en los mejores torneos del país y en Mendoza, intentará repetir la cosecha de medallas.
Los equipos que ocupan las primeras posiciones volvieron a ganar y a dos fechas del final ya están casi definidos los equipos que jugarán el Octogonal.
El Turco firmó contrato hasta el 2026, hay una cláusula de rescición si no se conseguían los objetivos. El 13 de diciembre hay elecciones en Godoy Cruz.
El equipo A cayó 10-9 en la final del Regional Centro Norte, pero logró el pase directo
La fase final de la competencia nacional de rugby masculino se disputará hasta el domingo en las instalaciones del San Juan Rugby Club, Santa Lucía.
El equipo, formado por siete jugadores de Villa Mercedes y cinco de San Luis, selló el tercer puesto con un partidazo ante Mendoza al que venció 3 a 2.
El salto de la natación sanluiseña: podios en Chile con un equipo joven, ocho nadadores menores de 16 años y seis que representan a los natatorios estatales.
Independiente Rivadavia le ganó de visitante a Defensa y Justicia, salió del último puesto de la tabla y engrosa su promedio para la próxima temporada.
Faltan tres fechas para el final del certamen, luego los 8 mejores pelearán por el título del campeón. Por el Regional Fadep le ganó a Argentino en San José.
Dos investigadoras mendocinas del Instituto de Histología y Embriología del Conicet–UNCuyo formó parte de un hallazgo que aporta nueva luz sobre cómo ciertos tumores logran crecer y evadir las defensas del organismo.
La propuesta es una Jornada de Control Integrado de la Salud Masculina, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre en la sede de Godoy Cruz.
Durigutti Family Winemakers se consolidó como la bodega argentina mejor ubicada en el ranking World’s Best Vineyards 2025, tras obtener el puesto N°11 a nivel global.
El Gobierno de San Juan y la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2025 tomaron la medida en razón del alerta meteorológico del SMN
Desde la tarde de este jueves, intensas ráfagas de viento golpean distintas zonas del Gran Mendoza, el Sur provincial y el Este. Baja la temperatura.