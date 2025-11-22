Torneo Abierto de Judo en Andes Talleres

Estarán en disputa todas las categorías de la Federación Internacional de Judo, las cuales son: Microbios (5 y 6 años), Prepromocionales (7 y 8 años), Promocionales (9 y 10 años), Juvenil sub 13 (11 y 12 años), Juvenil sub 15 (13 y 14 años), Cadetes (sub 18 años), Juniors (sub 21 años), Kyus (adultos) y Seniors (cinturones negros), todas con sus 7 divisiones de pesos y en rama femenina y masculina respectivamente.

Con su edición número XVIII, el Torneo Abierto de Judo de Talleres se consolida como un clásico cuyano y uno de los puntos de encuentro más importantes del judo argentino. La combinación de gran convocatoria, competencia de alto nivel y el ambiente familiar característico del judo hacen de esta jornada una cita imperdible.

El judo de Andes Talleres está bajo la dirección del Maestro Néstor Tejerina, 6° Dan, referente histórico de la disciplina en la provincia y responsable del desarrollo técnico y formativo del club.

El judo es un deporte integral que promueve disciplina, autocontrol y respeto. Está recomendado por la UNESCO para las primeras edades de la infancia, por sus beneficios motrices, sociales y emocionales. La disciplina puede iniciarse a partir de los 4 años y no tiene límite de edad, siendo apta para comenzar en cualquier momento de la vida.

San Juan presente

Encabezada por el presidente, el Maestro Luis Meritello, este sábado habrá presencia sanjuanina con una delegación de 20 competidores ya que el equipo de la Federación de Judo competirá en el el XVIII Torneo Abierto de Judo en el Club Andes Talleres de Mendoza.

San Juan volverá a demostrar su permanente vigencia en los mejores torneos del país y en Mendoza, intentará repetir la cosecha de medallas.