Preestreno de “Sara”, el mediometraje rodado en San Luis

Temporal con lluvia y granizo en San Luis
Esta tarde como habían anticipado el SMN y la Red de Estaciones Meteorológicas, la lluvia y el granizo protagonizaron un fuerte temporal en la provincia
El mediometraje, realizado por un equipo íntegramente local, aborda una historia profunda sobre maternidad, violencia y memoria, y tuvo su primera proyección.Sociedad28/11/2025Redacción CuyoNoticias
La producción puntana Sara tuvo su primera proyección este jueves 27 en la Sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco. El mediometraje, realizado por un equipo íntegramente local, aborda una historia profunda sobre maternidad, violencia y memoria. Las entradas cuestan $6.000 y deben reservarse previamente.
La trama sigue a una mujer embarazada secuestrada por fuerzas parapoliciales y trasladada hacia un centro clandestino. Con un estilo de realismo expresionista, el relato evita mostrar la violencia de forma explícita y construye tensión desde la mirada de la protagonista. A través de los vínculos entre Sara y Javier, la película, producida por la Fundación Sol de Noche, revisita el trauma heredado y la lucha por la verdad en un país marcado por los crímenes del terrorismo de Estado.
Dirigida y escrita por Fernando Saad, Sara nació como una obra teatral creada por Aurora Garro. Luego se transformó en cortometraje, más tarde en mediometraje y el equipo proyecta continuar el desarrollo hacia un largometraje e incluso una miniserie.
El elenco está encabezado por Juliana Saravia en el rol de Sara, junto a Aurora Garro, Romina Reta, Vatto Fuhrmann, Sathya Machado, Federico Lacabana, Vianela Coniglio, Ana Sol Alaniz, Pandora Lucero, Natalia López, Agostina Marianetti, Mora Becerra Batán, Nahir Amaya, Cecilia Garay y Darío Oliva.
Un proyecto con fuerte compromiso social
‘Sara, una historia’, la obra original de Aurora Garro, fue declarada de interés cultural por la Universidad Nacional de San Luis, la Cámara de Diputados provincial y los concejos deliberantes de San Luis, La Punta y Juana Koslay.
La Fundación Sol de Noche, impulsora del proyecto audiovisual, trabaja desde 2002 en iniciativas sociales y culturales en la provincia, con acciones en zonas rurales, escuelas, asilos y hospitales públicos. Además, colabora con el Observatorio de Derechos Humanos de San Luis y mantiene vínculos con organismos nacionales, el Fondo Nacional de las Artes, universidades y municipios.
El preestreno de Sara se presenta como un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por el compromiso con la memoria, los derechos humanos y la producción cultural local.
