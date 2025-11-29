Asalto y recupero del auto en Guaymallén

Un chofer de Cabify fue asaltado en Guaymallén durante la madrugada del viernes, cuando delincuentes armados le robaron su auto, el teléfono y documentación. Minutos después, un operativo policial permitió ubicar el vehículo gracias al GPS y recuperarlo en Las Heras, sin que la víctima sufriera lesiones.

Un ataque en plena madrugada



El hecho ocurrió alrededor de las 00:15 en la intersección de Gobernador Videla y Civit, una zona habitualmente transitada por vehículos de transporte por aplicaciones que circulan de regreso hacia el centro o hacia los barrios de Guaymallén. De acuerdo con la información policial, el conductor, un joven de 24 años identificado como R. A., estaba finalizando un viaje cuando fue sorprendido por varios sujetos. Los agresores lo abordaron de forma rápida, lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a entregar el auto Fiat Cronos que utilizaba para trabajar. La secuencia, según la víctima, duró apenas unos segundos. Los ladrones escaparon con el rodado, el teléfono celular y documentación personal, dejándolo a pie en plena calle.



Aunque la situación generó un fuerte impacto emocional en el conductor, pudo pedir ayuda de inmediato. Un vecino que escuchó su pedido se acercó para asistirlo y llamó a la línea de emergencias. Minutos después, personal de la Comisaría 25° llegó al lugar para tomar la denuncia y recopilar los primeros datos. La Policía destacó que la víctima estaba consciente y en buen estado físico, pese al susto y la tensión vivida durante la amenaza. También confirmó que el robo fue cometido por al menos dos personas, aunque la cantidad exacta y otros detalles aún se investigan. Desde ese momento, se inició el protocolo habitual para casos de robo de vehículos, que incluye consulta rápida del GPS, comunicación con móviles cercanos y búsqueda en zonas adyacentes.

Rastreo y respuesta policial



La tecnología resultó clave para el recupero del rodado. El auto estaba equipado con un sistema de seguimiento satelital, lo que permitió conocer su ubicación en tiempo real apenas la Policía tuvo acceso al sistema. El GPS marcó un punto en calle Manuel A. Sáenz, en Las Heras, a pocos minutos del robo. Con esa información, móviles de distintas unidades se coordinaron para converger en la zona, donde iniciaron un rastrillaje silencioso para evitar alertar a posibles ocupantes. Según fuentes policiales, el vehículo fue hallado estacionado, sin ocupantes y sin daños visibles, lo que facilitó que la entrega a la víctima pudiera concretarse rápidamente. La recuperación del rodado en tan corto tiempo fue destacada por los efectivos que intervinieron.



A partir del hallazgo, los agentes preservaron el auto para realizar las pericias correspondientes. Este paso es fundamental para analizar huellas, rastros o cualquier indicio que ayude a identificar a los autores del asalto. También se revisaron cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona donde ocurrió el robo y del punto donde apareció el auto. En ambos sectores existen viviendas y comercios con sistemas de videovigilancia que podrían aportar imágenes. Además, se solicitó el registro de cámaras municipales ubicadas en corredores cercanos. El objetivo es reconstruir los movimientos del vehículo y establecer si los delincuentes recibieron apoyo externo o actuaron solos.

La voz de la víctima y el impacto del hecho



Aunque el joven no sufrió lesiones físicas, el robo tuvo un efecto emocional fuerte, como suele ocurrir en este tipo de delitos. Para muchos trabajadores de aplicaciones, el vehículo es su principal herramienta laboral y la posibilidad de perderlo implica un temor constante. El conductor agradeció la rápida intervención policial y la colaboración de los vecinos, que actuaron sin dudar. También expresó alivio por recuperar su auto, aunque reconoció que el episodio lo obligará a replantear sus horarios de trabajo y los lugares donde acepta viajes durante la noche. Situaciones como esta reavivan el debate sobre la seguridad en las áreas metropolitanas y la necesidad de reforzar la protección de quienes trabajan en horarios nocturnos.

Investigación en marcha



La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal N.º 1, que continuará reuniendo información para avanzar en la identificación de los responsables. Las autoridades señalaron que la investigación seguirá con análisis de registros fílmicos y testimonios, además del estudio de posibles coincidencias con otros hechos recientes. Mientras tanto, la Policía reforzó la presencia preventiva en distintos puntos de Guaymallén, especialmente en zonas donde los choferes suelen recoger o dejar pasajeros durante la madrugada. El caso vuelve a poner en escena la importancia del seguimiento satelital y la coordinación operativa, herramientas que en esta oportunidad permitieron que el auto fuera recuperado en pocos minutos y que la víctima pudiera volver a su casa sin sufrir lesiones.