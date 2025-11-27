Argentinos podrán pagar en Brasil con su cuenta de Mercado Pago

Los turistas argentinos que viajen a Brasil esta temporada podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos instantáneos más popular del país vecino. La funcionalidad comenzará a habilitarse de manera progresiva para todos los usuarios.

La nueva opción permite pagar en reales directamente con el saldo en pesos disponible en la cuenta, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas o realizar cambio de divisas. Para completar el pago, alcanza con escanear un código QR o ingresar una clave Pix desde la app.

El lanzamiento se da en un contexto de fuerte crecimiento del turismo argentino hacia Brasil. Según el Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), más de 2,9 millones de argentinos viajaron entre enero y octubre de este año, lo que representa un aumento del 85% respecto del mismo período de 2024. Además, se proyecta un incremento del 31,6% en los vuelos entre ambos países para la temporada de verano 2025/26.

“Seguimos facilitando los pagos de las personas cuando viajan al exterior. Con esta nueva solución podrán usar la misma aplicación que eligen a diario para sus compras en Brasil”, destacó Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.

La empresa ya ofrece alternativas similares en la región: los argentinos que viajan a Uruguay pueden pagar escaneando QR de Mercado Pago, mientras que turistas brasileños pueden usar Pix en comercios argentinos que operan con la terminal Point Smart.



Cómo usar Mercado Pago en Brasil

Ingresar a la aplicación y seleccionar el QR de la pantalla principal o el botón “Pagar con Pix”.

Escanear el código QR del comercio o ingresar su chave Pix.

La app mostrará el monto en reales y su equivalente en pesos argentinos.

Confirmar la operación. El débito se realiza de inmediato.



La herramienta busca simplificar los pagos en el exterior y permitir a los usuarios un mayor control de sus gastos durante sus vacaciones.