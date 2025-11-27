Argentinos podrán pagar en Brasil con su cuenta de Mercado Pago

Bodegas sanjuaninas en la feria mundial de vino a granel
Las bodegas Tierra del Huarpe y Chirino representaron a San Juan en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), realizada el 24 y 25 de noviembre en Ámsterdam.
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.Economía27/11/2025Redacción CuyoNoticias
Los turistas argentinos que viajen a Brasil esta temporada podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos instantáneos más popular del país vecino. La funcionalidad comenzará a habilitarse de manera progresiva para todos los usuarios.
La nueva opción permite pagar en reales directamente con el saldo en pesos disponible en la cuenta, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas o realizar cambio de divisas. Para completar el pago, alcanza con escanear un código QR o ingresar una clave Pix desde la app.
El lanzamiento se da en un contexto de fuerte crecimiento del turismo argentino hacia Brasil. Según el Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), más de 2,9 millones de argentinos viajaron entre enero y octubre de este año, lo que representa un aumento del 85% respecto del mismo período de 2024. Además, se proyecta un incremento del 31,6% en los vuelos entre ambos países para la temporada de verano 2025/26.
“Seguimos facilitando los pagos de las personas cuando viajan al exterior. Con esta nueva solución podrán usar la misma aplicación que eligen a diario para sus compras en Brasil”, destacó Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.
La empresa ya ofrece alternativas similares en la región: los argentinos que viajan a Uruguay pueden pagar escaneando QR de Mercado Pago, mientras que turistas brasileños pueden usar Pix en comercios argentinos que operan con la terminal Point Smart.
Cómo usar Mercado Pago en Brasil
Ingresar a la aplicación y seleccionar el QR de la pantalla principal o el botón “Pagar con Pix”.
Escanear el código QR del comercio o ingresar su chave Pix.
La app mostrará el monto en reales y su equivalente en pesos argentinos.
Confirmar la operación. El débito se realiza de inmediato.
La herramienta busca simplificar los pagos en el exterior y permitir a los usuarios un mayor control de sus gastos durante sus vacaciones.
Las bodegas Tierra del Huarpe y Chirino representaron a San Juan en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), realizada el 24 y 25 de noviembre en Ámsterdam.
La provincia tuvo un fin de semana extra largo con alta afluencia turística: la ocupación hotelera en el Gran San Juan alcanzó el 78%, de la mano de la Fiesta Nacional del Sol.
En su edición aniversario, Finca Bandini lanza Los Muros 102 Años, un nuevo blanco de edición limitada que destaca por su elegancia y personalidad.
La XXV Fiesta Provincial de la Olivicultura cerró su edición 2026 con premios, reconocimientos y un fuerte impulso al varietal Arauco en Mendoza.
El intendente recorrió la bodega de Villa Nueva, cuna del primer espumante argentino, que proyecta una fuerte inversión para ampliar su capacidad.
Treinta proyectos locales mostraron su producción en la Carpa San Juan Emprende, con interés del público y participación de candidatas a Emprendedora del Sol.
Durigutti Family Winemakers se consolidó como la bodega argentina mejor ubicada en el ranking World’s Best Vineyards 2025, tras obtener el puesto N°11 a nivel global.
La bodega de Sol Puntano fue el escenario de la primera reunión de la Mesa Vitivinícola Provincial, espacio intersectorial que marca el inicio de una nueva etapa para el crecimiento de la actividad en San Luis.
La propuesta es una Jornada de Control Integrado de la Salud Masculina, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre en la sede de Godoy Cruz.
El proyecto musical Menguante, creado por el artista mendocino Ismael Páez, presentará en vivo su álbum debut el viernes 28 de noviembre a las 21 en la Sala Chalo Tulián del Espacio Julio Le Parc.
La apertura se realizó este 26 de noviembre , sólo para vehículos 4 x 2 ,4 x 4 motocicletas y ómnibus hasta 25 pasajeros
En su edición aniversario, Finca Bandini lanza Los Muros 102 Años, un nuevo blanco de edición limitada que destaca por su elegancia y personalidad.
La provincia tuvo un fin de semana extra largo con alta afluencia turística: la ocupación hotelera en el Gran San Juan alcanzó el 78%, de la mano de la Fiesta Nacional del Sol.