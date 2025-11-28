San Juan: estudiantes diseñan el futuro logo de las pasas de uva

Bodegas sanjuaninas en la feria mundial de vino a granel
El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación organizó una cata técnica destinada a estudiantes de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ, quienes participan en el concurso para crear el logo que identificará a las pasas de uva locales.
San Juan es la principal productora y exportadora del país, con el 95% de las ventas nacionales al exterior. Por eso, la creación de una imagen oficial busca fortalecer la identidad del sector y reflejar la calidad y características únicas de este producto emblemático.
De la actividad participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno; el director de Desarrollo Vitivinícola, Juan Carlos Hidalgo; la investigadora del INTA y docente Beatriz Pugliese; y un equipo de sommeliers, Martina Canales, Victoria Sánchez, Mónica Vidal y Myriam Pérez, que integra el primer Panel de Cata de pasas de la provincia.
Pugliese brindó una presentación sobre la importancia económica y productiva de la pasa para San Juan. Luego, las sommeliers guiaron una cata de las variedades Flame Seedless y Superior Seedless (Sultanina), introduciendo a los estudiantes en los fundamentos del análisis sensorial.
La degustación incluyó evaluación visual, olfativa y gustativa, considerando color, homogeneidad, tamaño, aroma, dulzor, acidez, textura, carnosidad y posibles defectos. También se analizaron sensaciones al masticar la piel y la presencia de restos seminales, aspectos clave para determinar la calidad comercial.
El objetivo fue que los futuros diseñadores comprendieran a fondo el producto antes de desarrollar una identidad visual que represente la excelencia de la pasa sanjuanina.
