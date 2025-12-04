Cuidado de adultos mayores: cómo organizarse en vacaciones

Con la llegada de las vacaciones, muchas familias deben reorganizar rutinas y definir cómo asegurar el cuidado de los adultos mayores mientras se ausentan. La anticipación, explican especialistas, es clave para garantizar bienestar, seguridad y tranquilidad.

Desde En Casa, empresa dedicada a la internación domiciliaria y atención integral en el hogar, advierten que la improvisación puede generar estrés, confusiones con la medicación y falta de seguimiento clínico adecuado. “Planificar con anticipación no sólo ordena la logística: también reduce la ansiedad del adulto mayor”, señaló Eugenia Mendez, directora Médica Corporativa. “Cuando la persona sabe qué va a pasar y quién la acompañará, se siente más segura”.



Entre las recomendaciones principales se destacan:

Comunicar con tiempo y sensibilidad. Explicar que el cuidado será temporal, detallar los motivos y permitir que la persona exprese dudas ayuda a disminuir temores y resistencias.

Definir el tipo de asistencia. Cada adulto mayor requiere un nivel distinto de apoyo. Evaluar si necesita cuidador, acompañante o ambos según su salud, autonomía y rutinas.

Dejar información organizada. Medicación, turnos médicos, hábitos, preferencias, alergias y contactos de emergencia deben estar actualizados para quien quede a cargo.

Preparar el hogar. Revisar iluminación, accesos, baño, organización de medicación y elementos de apoyo evita accidentes y facilita el trabajo del cuidador.

Sostener el acompañamiento emocional. Planificar llamados, visitas o actividades que disfrute reduce la sensación de soledad y favorece un vínculo positivo con el cuidador.

La organización previa, indican desde En Casa, debe entenderse como un acto de responsabilidad afectiva. “El cuidador no reemplaza a la familia: se suma para garantizar continuidad y seguridad”, concluyó Mendez.