Pidieron la detención del Presidente de la Liga Mendocina

Tambien están complicadas otras dos autoridades de la Liga Mendocina de Futbol, el gerente Ricardo Paredes y el tesorero Ricardo Morales, a quienes se les atribuyen responsabilidades en las mismas maniobras investigadas. El escrito fue presentado ante el fiscal de Delitos No Especializados, Dr. Juan Manuel Sánchez.

Como se recordará la Liga ya habia sido denunciada por los certificados truchos de apto físico para divisiones inferiores, se canceló el contrato con la empresa responsable y se volvió a contratar un servicio, “a espaldas del órgano superior” de la Liga. Según la acusación, cada jugador debe afrontar un pago de 48 mil pesos, estableciendo nuevas irregularidades por investigar.

El abogado Claudio Morán brindó detalles de la presentación judicial en el programa Ovación 90, de Radio Nihuil. Entre otros puntos, Morán explicó: "Yo represento a mi hijo, un menor que juega en el Club Palmira. Todos los padres tenemos un deber, porque los menores son incapaces de actuar por sí mismos en cuestiones legales".

"Esta causa tiene que ver con los certificados supuestamente truchos. Intervenimos -junto al doctor De Oro, también padre de un jugador de Palmira- a raíz de la denuncia realizada en su momento por la doctora Torres, la cardióloga a quien le habían falsificado la firma"."Entramos como querellantes en esa causa, que encabezó la doctora Sandobar en representación de la doctora Torres".

"Determinamos que hubo una inobservancia del estatuto de la Liga. Para contrataciones que superan los casi 95 millones de pesos debe convocarse a asamblea, y la Liga no lo hizo"."Hay transferencias desde la cuenta de la Liga hacia empresas familiares del presidente Sperdutti, sin que existan servicios ni contraprestaciones. Estas transferencias se suman a pagos en efectivo que se habrían realizado al señor Alenda -imputado en la causa- por varios millones de pesos".

"Entendemos que están dadas las condiciones para imputar a estas personas (Sperdutti, Paredes y Morales) por asociación ilícita, administración fraudulenta y estafas reiteradas, debido a la gran cantidad de padres afectados. No olvidemos que, al no existir un informe cardiológico válido, los chicos estaban jugando sin apto físico, lo que podía haber provocado una desgracia".

"Esto sale a la luz ahora, pero en marzo ya se había presentado una denuncia. En ese momento, Sperdutti habló en todos los medios diciendo que jamás pondría en riesgo la salud de los niños"."El señor Alenda no actuó solo, ni la médica ni las otras dos técnicas cardiólogas. Esta estafa sistemática no podría haberse llevado adelante sin la connivencia de las personas que denunciamos".

Respuesta de la Liga

El abogado de la defensa, Sergio Ranchilio, afirmó que las nuevas acusaciones no guardan relación con la investigación original por certificados presuntamente falsos y que, en cambio, apuntan a decisiones administrativas aprobadas por el propio Consejo Directivo de la Liga Mendocina de Fútbol.

"Técnicamente, lo que han presentado es una ampliación de denuncia dentro del mismo expediente, pero referida a hechos que no guardan relación con el objeto original de la causa. La investigación comenzó por los llamados “certificados truchos”, a partir de la denuncia de una cardióloga que detectó que su firma habría sido falsificada en informes médicos. Sobre eso se inició todo. Ahora los querellantes incorporan cuestiones internas de administración de la Liga, vinculadas a ingresos, egresos y hasta refacciones edilicias, que nada tienen que ver con aquella causa."