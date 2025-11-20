Paso Cristo Redentor Habilitado

FUESMEN atenderá con normalidad este viernes 21

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear, atento el feriado nacional del lunes, mañana todas las sedes funcionarán con total normalidad

Salud20/11/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

fuesmen comunicadoLa Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) comunicó este jueves que este viernes 21 de noviembre  sus servicios en todas las sedes funcionarán con total normalidad, atento al feriado nacional establecido para el lunes 24.

La institución explicó que la decisión busca evitar demoras en diagnósticos y tratamientos en curso, asegurando la continuidad de la atención médica para pacientes de toda la provincia.

De esta manera, FUESMEN garantiza a quienes tengan turnos o estudios programados para esa fecha podrán realizarlos sin modificaciones.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
avances-cancer

Cáncer: descubren un mecanismo clave del avance tumoral

Redacción CuyoNoticias
Salud18/11/2025

Dos investigadoras mendocinas del Instituto de Histología y Embriología del Conicet–UNCuyo formó parte de un hallazgo que aporta nueva luz sobre cómo ciertos tumores logran crecer y evadir las defensas del organismo.

fund sales 3

Avances en tratamientos en cáncer de páncreas

Redacción CuyoNoticias
Salud18/11/2025

Un trabajo conjunto de científicos de España, Estados Unidos, Francia y Argentina identificó una nueva función de la proteína Galectina-1, hallazgo que abre una posible vía para futuros tratamientos.

Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email