FUESMEN atenderá con normalidad este viernes 21

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) comunicó este jueves que este viernes 21 de noviembre sus servicios en todas las sedes funcionarán con total normalidad, atento al feriado nacional establecido para el lunes 24.

La institución explicó que la decisión busca evitar demoras en diagnósticos y tratamientos en curso, asegurando la continuidad de la atención médica para pacientes de toda la provincia.

De esta manera, FUESMEN garantiza a quienes tengan turnos o estudios programados para esa fecha podrán realizarlos sin modificaciones.