Mendoza impulsa testeo y cuidados este 1° de diciembre

FUESMEN atenderá con normalidad este viernes 21
La Fundación Escuela de Medicina Nuclear, atento el feriado nacional del lunes, mañana todas las sedes funcionarán con total normalidad
La campaña “Mendoza elige saber” ofrecerá testeo gratuito, asesoramiento y vacunación en la Peatonal Sarmiento por el Día Mundial de la Respuesta al VIH.Salud29/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Mendoza realizará una nueva jornada de concientización y testeo por el Día Mundial de la Respuesta al VIH-SIDA. Será el lunes 1º de diciembre, de 8.30 a 13.30 hs, en la Peatonal Sarmiento. Allí se ofrecerán pruebas rápidas, asesoramiento y vacunación gratuita, con el objetivo de reforzar la prevención y la información para toda la comunidad.
Una fecha para reflexionar y actuar
Cada 1º de diciembre, el mundo recuerda el primer diagnóstico de VIH registrado en 1981. Desde entonces, la fecha se convirtió en un día de reflexión global y de trabajo conjunto para reducir el impacto del virus. En Mendoza, la campaña “Mendoza elige saber” ya suma más de diez años de acciones continuas. La actividad reúne a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), al Programa Provincial de SIDA y a equipos de hospitales y centros de salud que participan de manera articulada. El objetivo común es garantizar información clara, accesible y confiable, y acercar los testeos preventivos a quienes deseen realizarlos de forma voluntaria y confidencial.
Al igual que en la edición anterior, los gazebos y puestos de atención se instalarán frente a la Legislatura, en plena Peatonal Sarmiento. Allí, profesionales capacitados ofrecerán testeo de VIH y sífilis mediante pruebas rápidas, que permiten obtener resultados en pocos minutos. También brindarán asesoramiento personalizado para resolver dudas sobre infecciones de transmisión sexual, sus formas de prevención y la importancia del diagnóstico temprano. Además, se aplicará vacunación de calendario para todas las edades, lo que convierte a la jornada en un espacio integral de cuidado para vecinos y turistas que transiten por el centro.
Por qué es importante testearse
Los organismos participantes remarcan que alrededor del 12% de las personas con VIH en América Latina y el Caribe desconocen su infección. Esa cifra evidencia la necesidad de continuar promoviendo el testeo y derribar temores que aún actúan como barreras de acceso. Conocer el diagnóstico permite iniciar tratamiento oportuno, evitar complicaciones y reducir el riesgo de transmisión. Las pruebas actuales detectan anticuerpos dentro de los 21 días posteriores al contagio y constituyen la puerta de entrada al sistema de atención. Aunque ningún test diagnostica por sí solo, el proceso de confirmación es sencillo y está estandarizado en todo el país.
El VIH actúa destruyendo células del sistema inmunitario y debilitando la capacidad del organismo para defenderse de infecciones y enfermedades. En las primeras semanas, muchas personas pueden no presentar síntomas o manifestar un malestar similar a una gripe, con fiebre, cefalea o erupciones. Con el paso del tiempo, y sin tratamiento, pueden aparecer ganglios inflamados, pérdida de peso, diarrea o tos persistente. En etapas avanzadas, el sistema inmunitario queda expuesto a infecciones graves o a ciertos tipos de cáncer que no representan un riesgo para personas con defensas normales. Por esta razón, la detección temprana y el acceso al tratamiento son fundamentales.
Prevención, tratamiento y transmisión
El virus se transmite únicamente por el intercambio de sangre, leche materna, semen o secreciones vaginales. No se contagia por abrazos, besos, compartir vasos, alimentos o espacios cotidianos. Las relaciones sexuales sin preservativo, la presencia de otras ITS y el uso compartido de jeringas son factores que aumentan el riesgo. También pueden ocurrir transmisiones por procedimientos médicos inseguros o accidentes punzocortantes en personal de salud. El tratamiento antirretroviral, disponible en el sistema público, frena la replicación del virus y permite que la persona mantenga una vida saludable. Cuando la carga viral es indetectable, no existe transmisión sexual, un principio reconocido mundialmente como I=I (Indetectable = Intransmisible).
Un mensaje para toda la comunidad
La campaña también buscará visibilizar la importancia de la prevención de la transmisión vertical, que ocurre durante el embarazo, el parto o la lactancia. Por eso, el test de VIH es obligatorio en controles prenatales y debe repetirse al final de la gestación. Con controles adecuados y tratamiento oportuno, la transmisión al bebé puede reducirse a niveles muy bajos. Las instituciones participantes recuerdan que la mejor herramienta sigue siendo la información. Acercarse, preguntar, testearse y vacunarse son acciones simples que fortalecen el cuidado colectivo. Este lunes, la Peatonal Sarmiento volverá a ofrecer un espacio abierto y accesible para que Mendoza elija saber una vez más.
