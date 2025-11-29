Mendoza impulsa testeo y cuidados este 1° de diciembre

Mendoza realizará una nueva jornada de concientización y testeo por el Día Mundial de la Respuesta al VIH-SIDA. Será el lunes 1º de diciembre, de 8.30 a 13.30 hs, en la Peatonal Sarmiento. Allí se ofrecerán pruebas rápidas, asesoramiento y vacunación gratuita, con el objetivo de reforzar la prevención y la información para toda la comunidad.

Una fecha para reflexionar y actuar



Cada 1º de diciembre, el mundo recuerda el primer diagnóstico de VIH registrado en 1981. Desde entonces, la fecha se convirtió en un día de reflexión global y de trabajo conjunto para reducir el impacto del virus. En Mendoza, la campaña “Mendoza elige saber” ya suma más de diez años de acciones continuas. La actividad reúne a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), al Programa Provincial de SIDA y a equipos de hospitales y centros de salud que participan de manera articulada. El objetivo común es garantizar información clara, accesible y confiable, y acercar los testeos preventivos a quienes deseen realizarlos de forma voluntaria y confidencial.



Al igual que en la edición anterior, los gazebos y puestos de atención se instalarán frente a la Legislatura, en plena Peatonal Sarmiento. Allí, profesionales capacitados ofrecerán testeo de VIH y sífilis mediante pruebas rápidas, que permiten obtener resultados en pocos minutos. También brindarán asesoramiento personalizado para resolver dudas sobre infecciones de transmisión sexual, sus formas de prevención y la importancia del diagnóstico temprano. Además, se aplicará vacunación de calendario para todas las edades, lo que convierte a la jornada en un espacio integral de cuidado para vecinos y turistas que transiten por el centro.

Por qué es importante testearse



Los organismos participantes remarcan que alrededor del 12% de las personas con VIH en América Latina y el Caribe desconocen su infección. Esa cifra evidencia la necesidad de continuar promoviendo el testeo y derribar temores que aún actúan como barreras de acceso. Conocer el diagnóstico permite iniciar tratamiento oportuno, evitar complicaciones y reducir el riesgo de transmisión. Las pruebas actuales detectan anticuerpos dentro de los 21 días posteriores al contagio y constituyen la puerta de entrada al sistema de atención. Aunque ningún test diagnostica por sí solo, el proceso de confirmación es sencillo y está estandarizado en todo el país.



El VIH actúa destruyendo células del sistema inmunitario y debilitando la capacidad del organismo para defenderse de infecciones y enfermedades. En las primeras semanas, muchas personas pueden no presentar síntomas o manifestar un malestar similar a una gripe, con fiebre, cefalea o erupciones. Con el paso del tiempo, y sin tratamiento, pueden aparecer ganglios inflamados, pérdida de peso, diarrea o tos persistente. En etapas avanzadas, el sistema inmunitario queda expuesto a infecciones graves o a ciertos tipos de cáncer que no representan un riesgo para personas con defensas normales. Por esta razón, la detección temprana y el acceso al tratamiento son fundamentales.

Prevención, tratamiento y transmisión



El virus se transmite únicamente por el intercambio de sangre, leche materna, semen o secreciones vaginales. No se contagia por abrazos, besos, compartir vasos, alimentos o espacios cotidianos. Las relaciones sexuales sin preservativo, la presencia de otras ITS y el uso compartido de jeringas son factores que aumentan el riesgo. También pueden ocurrir transmisiones por procedimientos médicos inseguros o accidentes punzocortantes en personal de salud. El tratamiento antirretroviral, disponible en el sistema público, frena la replicación del virus y permite que la persona mantenga una vida saludable. Cuando la carga viral es indetectable, no existe transmisión sexual, un principio reconocido mundialmente como I=I (Indetectable = Intransmisible).

Un mensaje para toda la comunidad



La campaña también buscará visibilizar la importancia de la prevención de la transmisión vertical, que ocurre durante el embarazo, el parto o la lactancia. Por eso, el test de VIH es obligatorio en controles prenatales y debe repetirse al final de la gestación. Con controles adecuados y tratamiento oportuno, la transmisión al bebé puede reducirse a niveles muy bajos. Las instituciones participantes recuerdan que la mejor herramienta sigue siendo la información. Acercarse, preguntar, testearse y vacunarse son acciones simples que fortalecen el cuidado colectivo. Este lunes, la Peatonal Sarmiento volverá a ofrecer un espacio abierto y accesible para que Mendoza elija saber una vez más.