Inflación de noviembre llegó al 2,1% en San Juan

La inflación de noviembre en San Juan fue del 2,1%, según el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas. El informe señaló un aumento interanual del 28,3% y un acumulado de 25,4% en 2025. Las mayores subas se dieron en Educación y Alimentos, mientras que vestimenta y recreación mostraron variaciones menores.



Un mes con variaciones moderadas

El Ministerio de Economía provincial informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza del 2,1% en noviembre, un valor por debajo del promedio regional. La Región de Cuyo alcanzó un 2,8%, lo que demuestra que San Juan tuvo un incremento más contenido. Aun así, el impacto en los hogares se sintió en rubros esenciales, especialmente alimentos y servicios vinculados a la educación formal. La combinación de ajustes mensuales y variaciones acumuladas continúa marcando el comportamiento de los precios en la provincia.



Alimentos y educación explican gran parte del aumento

Entre las divisiones que más subieron se destacó Educación, con una variación del 5,1%, impulsada principalmente por incrementos en servicios de educación formal. También se registró un aumento importante en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzó 3,4%. Dentro de este rubro, las carnes y sus derivados tuvieron una fuerte incidencia. Transporte subió 2,5%, mientras que Salud y Bienes y servicios diversos aumentaron un 2,0% cada uno. Estas categorías son relevantes por su peso en la canasta, por lo que influyen de manera directa en el índice general.



Rubros con aumentos más moderados

Algunas divisiones mostraron variaciones menores y ayudaron a contener el índice mensual. Prendas de vestir y calzado apenas aumentó 0,3%, una de las subas más bajas del mes. Recreación y cultura registró un 0,4%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco llegó al 0,6%. Comunicaciones aumentó 1,0%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar avanzó 1,2%. Por su parte, Restaurantes y hoteles, junto con Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, marcaron un 1,5%. Estos incrementos, más suaves, compensaron parcialmente las subas fuertes en educación y alimentos.



Un análisis que incluye comparaciones anuales

El informe también destacó que la variación interanual alcanzó el 28,3%, al comparar noviembre de 2025 con el mismo mes de 2024. Este dato brinda una perspectiva más amplia sobre la evolución de los precios y permite dimensionar los cambios en la economía doméstica. En el acumulado anual, el IPC llegó a 25,4%, un número que refleja la dinámica inflacionaria de los primeros once meses del año. Aunque las comparaciones mensuales dan un panorama inmediato, los valores interanuales muestran cómo se reacomodan los precios a lo largo del tiempo.



Cómo se construye el índice provincial

El IPC de San Juan se elabora mediante un proceso técnico que abarca el seguimiento de una canasta de 557 productos. Para ello, se releva información en 914 puntos de venta distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite obtener cerca de 19.000 precios por mes. Este volumen de datos ofrece una base sólida para medir la inflación con precisión. Además, el relevamiento se realiza con tablets, lo que agiliza el trabajo de campo y reduce errores. La digitalización del proceso también facilita el análisis posterior y la comparación con períodos anteriores.



Una referencia clave para la economía local

Los datos del IPC cumplen un rol central para hogares, comercios y organismos públicos, ya que permiten evaluar el comportamiento del costo de vida y tomar decisiones informadas. Empresas, sindicatos y administraciones utilizan estas cifras para actualizar contratos, analizar costos y planificar presupuestos. El informe de noviembre aporta información detallada sobre cómo se movieron los precios y cuáles fueron los rubros que más influyeron en el gasto mensual de las familias. Con esta referencia, se espera que diciembre continúe siendo monitoreado de cerca para seguir la evolución del año económico.