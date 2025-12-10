Cómo pedir el reintegro de saldo no usado en Pop Meals

La Fiesta Provincial de la Cerveza incorporó este año el sistema Pop Meals, una herramienta presente en los principales festivales del país. Su implementación agilizó la compra de alimentos y bebidas, redujo filas y mejoró los tiempos de atención dentro del predio.

Si al finalizar el evento quedó saldo sin usar, las personas pueden gestionarlo directamente desde su cuenta de Pop Meals. Quienes hayan comprado mediante QR en el predio deberán crear un usuario e ingresar el número que figura en el código.



Paso a paso para pedir el reintegro:

Ingresar a popmeals.net o al enlace directo del evento.

Iniciar sesión con el usuario y contraseña utilizados para la compra. Si la carga fue con QR, crear un nuevo usuario e ingresar el número del código.

En la sección “Ayuda”, seleccionar “Pedir devolución”.

Completar los datos solicitados y enviar la solicitud.

El sistema permitirá recuperar de manera sencilla el saldo cargado y no utilizado.





