La Escuela de Danza Municipal brilló en su cierre anual 2025

La Escuela Municipal de Danza “Jesús Vera Arenas” despidió su ciclo lectivo 2025 con tres funciones a sala llena en el Teatro Mendoza. Más de 800 alumnos dieron vida a “Ciudad de Flores que Danzan”, un espectáculo que celebró el talento, la creatividad y la diversidad de disciplinas que conviven en la institución.

La obra, dividida en siete cuadros, propuso un recorrido sensorial que combinó música, color y movimiento. Sobre el escenario se presentaron estudiantes de folclore, tango, jazz, contemporáneo, danza clásica y español, en una puesta que integró tradición y modernidad.

El momento más emotivo llegó con el reconocimiento al profesor Germán David Torres, quien se jubiló tras 41 años de labor docente. Su homenaje fue recibido con una ovación de alumnos, familias y colegas.

Con este cierre, la escuela reafirmó su rol como espacio artístico y formativo, y se prepara para iniciar un nuevo ciclo en 2026.