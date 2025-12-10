La Escuela de Danza Municipal brilló en su cierre anual 2025

Cómo pedir el reintegro de saldo no usado en Pop Meals
Quienes cargaron saldo en Pop Meals durante la Fiesta de la Cerveza pueden solicitar la devolución online. Solo deben ingresar al sitio, iniciar sesión y completar el trámite.
Más de 800 alumnos colmaron el Teatro Mendoza con “Ciudad de Flores que Danzan”. El acto incluyó un homenaje al profesor Germán David Torres por sus 41 años de trayectoria.Sociedad10/12/2025Redacción CuyoNoticias
La Escuela Municipal de Danza “Jesús Vera Arenas” despidió su ciclo lectivo 2025 con tres funciones a sala llena en el Teatro Mendoza. Más de 800 alumnos dieron vida a “Ciudad de Flores que Danzan”, un espectáculo que celebró el talento, la creatividad y la diversidad de disciplinas que conviven en la institución.
La obra, dividida en siete cuadros, propuso un recorrido sensorial que combinó música, color y movimiento. Sobre el escenario se presentaron estudiantes de folclore, tango, jazz, contemporáneo, danza clásica y español, en una puesta que integró tradición y modernidad.
El momento más emotivo llegó con el reconocimiento al profesor Germán David Torres, quien se jubiló tras 41 años de labor docente. Su homenaje fue recibido con una ovación de alumnos, familias y colegas.
Con este cierre, la escuela reafirmó su rol como espacio artístico y formativo, y se prepara para iniciar un nuevo ciclo en 2026.
Quienes cargaron saldo en Pop Meals durante la Fiesta de la Cerveza pueden solicitar la devolución online. Solo deben ingresar al sitio, iniciar sesión y completar el trámite.
La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 superó este año los 100.000 asistentes. Cumbia, cuarteto y una tercera noche explosiva marcaron un récord histórico.
Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.
Más de 35 mil personas vivieron una noche cargada de energía, identidad mendocina y momentos históricos en el Hipódromo, con Piti, La Franela y Ciro como protagonistas.
El tránsito a Chile se vio afectado este sábado por dos vuelcos y luego por aludes de barro y piedra en distintos tramos de la ruta. Ahora habilitado
El centro comercial festeja su segundo aniversario con tres días de promociones, un evento nocturno, degustaciones, espectáculos y beneficios especiales.
La Ciudad de Mendoza invita a bares y restaurantes a sumarse al Registro de Alternativas Gastronómicas Diferenciadas, que identifica menús aptos para celíacos, diabéticos y veganos.
Bajo la consigna “Juntos, comprometidos con la ganadería”, la institución se prepara para cerrar el año con un encuentro de relevancia en Valle de Uco
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Un hombre de 34 años cayó desde un poste de electricidad en calle San Martín y Paraguay en Las Heras (Mendoza). La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.