San Juan inauguró la segunda etapa del aeropuerto Sarmiento

El Gobierno presentó mejoras clave en el aeropuerto, con nuevo control RX, más espacio en Migraciones y un sector internacional renovado que eleva estándares.

Economía10/12/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

aeropuerto obras sj 2El gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de la segunda etapa de modernización del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, un avance que coloca a la terminal aérea sanjuanina a la altura de los principales aeropuertos del país. El acto contó además con la presencia de Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentinos, y autoridades provinciales.

Se construyó un nuevo edificio de terminal de pasajeros con una superficie final de aproximadamente 5.396 m². 

“San Juan tiene hoy un aeropuerto de primera calidad. Es la primera impresión de quienes llegan y refleja lo que somos y hacia dónde vamos”, afirmó Orrego durante la presentación, destacando la articulación entre el sector público y privado.

Ketchibachian, por su parte, subrayó que se trata de “una inversión de 55 millones de dólares” y de “una terminal de calibre internacional”, con capacidad para operar cuatro aeronaves simultáneas y ofrecer mayor confort a los pasajeros.

Las obras, desarrolladas durante más de tres años, forman parte del proyecto iniciado en 2017 bajo el programa nacional “Revolución de los Aviones”, destinado a modernizar la infraestructura aeroportuaria del país.

aeropuerto obras sj 3Entre las mejoras se destacan un nuevo sistema de control RX, la ampliación del área de Migraciones y un sector de embarque internacional completamente adecuado a normas internacionales. También se sumaron dos cintas de equipaje, nuevas intervenciones en la pista y el estacionamiento, y tecnología de última generación para optimizar la operación diaria y reforzar la seguridad.

La terminal incorpora cerca de 5.000 metros cuadrados renovados, lo que permitirá agilizar procesos, mejorar la accesibilidad y elevar la experiencia de los pasajeros que transiten por el aeropuerto sanjuanino.

