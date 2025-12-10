San Juan inauguró la segunda etapa del aeropuerto Sarmiento

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de la segunda etapa de modernización del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, un avance que coloca a la terminal aérea sanjuanina a la altura de los principales aeropuertos del país. El acto contó además con la presencia de Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentinos, y autoridades provinciales.

Se construyó un nuevo edificio de terminal de pasajeros con una superficie final de aproximadamente 5.396 m².

“San Juan tiene hoy un aeropuerto de primera calidad. Es la primera impresión de quienes llegan y refleja lo que somos y hacia dónde vamos”, afirmó Orrego durante la presentación, destacando la articulación entre el sector público y privado.

Ketchibachian, por su parte, subrayó que se trata de “una inversión de 55 millones de dólares” y de “una terminal de calibre internacional”, con capacidad para operar cuatro aeronaves simultáneas y ofrecer mayor confort a los pasajeros.

Las obras, desarrolladas durante más de tres años, forman parte del proyecto iniciado en 2017 bajo el programa nacional “Revolución de los Aviones”, destinado a modernizar la infraestructura aeroportuaria del país.

Entre las mejoras se destacan un nuevo sistema de control RX, la ampliación del área de Migraciones y un sector de embarque internacional completamente adecuado a normas internacionales. También se sumaron dos cintas de equipaje, nuevas intervenciones en la pista y el estacionamiento, y tecnología de última generación para optimizar la operación diaria y reforzar la seguridad.

La terminal incorpora cerca de 5.000 metros cuadrados renovados, lo que permitirá agilizar procesos, mejorar la accesibilidad y elevar la experiencia de los pasajeros que transiten por el aeropuerto sanjuanino.