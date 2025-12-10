San Juan inauguró la segunda etapa del aeropuerto Sarmiento

Alta Gama Garden deslumbró con su noche de vinos frescos
El pasado viernes 5 la feria “Alta Gama, Garden Edition” reunió a más de 200 asistentes y 22 bodegas en Hualta Winery Hotel, con su oferta de blancos, rosados y espumantes.
El gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de la segunda etapa de modernización del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, un avance que coloca a la terminal aérea sanjuanina a la altura de los principales aeropuertos del país. El acto contó además con la presencia de Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentinos, y autoridades provinciales.
Se construyó un nuevo edificio de terminal de pasajeros con una superficie final de aproximadamente 5.396 m².
“San Juan tiene hoy un aeropuerto de primera calidad. Es la primera impresión de quienes llegan y refleja lo que somos y hacia dónde vamos”, afirmó Orrego durante la presentación, destacando la articulación entre el sector público y privado.
Ketchibachian, por su parte, subrayó que se trata de “una inversión de 55 millones de dólares” y de “una terminal de calibre internacional”, con capacidad para operar cuatro aeronaves simultáneas y ofrecer mayor confort a los pasajeros.
Las obras, desarrolladas durante más de tres años, forman parte del proyecto iniciado en 2017 bajo el programa nacional “Revolución de los Aviones”, destinado a modernizar la infraestructura aeroportuaria del país.
Entre las mejoras se destacan un nuevo sistema de control RX, la ampliación del área de Migraciones y un sector de embarque internacional completamente adecuado a normas internacionales. También se sumaron dos cintas de equipaje, nuevas intervenciones en la pista y el estacionamiento, y tecnología de última generación para optimizar la operación diaria y reforzar la seguridad.
La terminal incorpora cerca de 5.000 metros cuadrados renovados, lo que permitirá agilizar procesos, mejorar la accesibilidad y elevar la experiencia de los pasajeros que transiten por el aeropuerto sanjuanino.
El Ministerio de Producción activa un protocolo especial y pide a los viñateros reforzar controles ante las condiciones ideales para el desarrollo del mildiu.
El gobierno de San Juan cedió en comodato una sala móvil de extracción de miel para fortalecer la formación práctica. El equipo ya funciona en el campus
El proyecto apunta a incorporar y regular los “sunset” en la normativa municipal. Buscan impulsar turismo y ordenar el funcionamiento sin afectar a vecinos.
Se trata del parque fotovoltaico de Caleras San Juan, ubicado en La Cieneguita, Sarmiento. Genera 2,3 megawatts y proyecta ampliación. Destacó el aporte a la matriz energética provincial.
El mercado incorpora propuestas inéditas en Mendoza: açaí amazónico, carnes ahumadas al estilo Texas, un espacio Thermomix, opciones para disfrutar todo el año.
Bodegas mendocinas participaron de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) en Ámsterdam y cosecharon el reconocimiento por la calidad de sus productos.
Para valorar el esfuerzo, la dedicación y la meritocracia. El departamento hoy se muestra como polo económico del oeste argentino gracias al trabajo de su gente
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Un hombre de 34 años cayó desde un poste de electricidad en calle San Martín y Paraguay en Las Heras (Mendoza). La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.