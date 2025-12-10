Adorni y Santilli recibieron a los gobernadores de Catamarca y San Juan

Rescatan y rehabilitan a un zorro bebé y un águila mora
Los animales son atendidos en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de La Florida, San Luis. Ambos muestran una evolución favorable y continúan bajo cuidados.
Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, analizaron la agenda compartida entre Nación y provinciasPolítica10/12/2025Periodistas CuyoNoticias
Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron este miércoles por la tarde en Casa Rosada a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y el de San Juan, Marcelo Orrego, para analizar la agenda compartida entre Nación y las provincias.
Durante el encuentro, del que también participó la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal, conversaron sobre el Presupuesto 2026 y el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial impulsados por el Presidente Milei de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.
Los animales son atendidos en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de La Florida, San Luis. Ambos muestran una evolución favorable y continúan bajo cuidados.
El Gobierno abrió sobres para las primeras 252 casas del plan “Tenemos Futuro”, que proyecta 295 viviendas en Villa Mercedes. Cuatro empresas presentaron ofertas.
Tras el fallo de la Corte que invalidó la ordenanza de 2021, Guaymallén restituye la figura de la Reina de la Vendimia y el voto cantado en su fiesta 2026.
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
El espacio presentó candidatos, propuestas y estrategias para los comicios desdoblados de febrero, con foco en ampliar su presencia en los Concejos Deliberantes.
El intendente Calvente propone optimizar la provisión de agua potable junto a once operadores comunitarios. La inversión será de USD 14 millones
Lautaro Quiroga, beneficiario de la Beca Universal Superior, compartió su experiencia con Poggi y llamó a los jóvenes a estudiar para abrirse camino a futuro.
En una emotiva segunda entrega de los planes Progreso y ‘Sueños, 172 familias de la Capital recibieron la llave de su casa. Poggi destacó que “la vivienda volvió a San Luis”.
Concluyó tras dos etapas, sábado y domingo en horario vespertino (no se corrió la contrarreloj por la lluvia) la tradicional Vuelta a Tupungato. .
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Un hombre de 34 años cayó desde un poste de electricidad en calle San Martín y Paraguay en Las Heras (Mendoza). La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.