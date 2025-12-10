Paso Cristo Redentor Habilitado

Adorni y Santilli recibieron a los gobernadores de Catamarca y San Juan

Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, analizaron la agenda compartida entre Nación y provincias

Política10/12/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

adorni santilli orregoComo parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron este miércoles por la tarde en Casa Rosada a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y el de San Juan, Marcelo Orrego, para analizar la agenda compartida entre Nación y las provincias.

Durante el encuentro, del que también participó la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzábal, conversaron sobre el Presupuesto 2026 y el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial impulsados por el Presidente Milei de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.

1140x110

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email