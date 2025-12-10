Fiesta de la Cerveza con cumbia, cuarteto y récord absoluto

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 alcanzó un récord histórico: más de 100.000 personas participaron a lo largo de sus tres jornadas, con una última noche que convocó a más de 35.000 asistentes en el Hipódromo de Mendoza. Música, celebración e identidad marcaron una de las ediciones más multitudinarias.

La tercera noche abrió con Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos (LBC), recientemente declarados Patrimonio Cultural de Córdoba. Desde el inicio, la cantante encendió al público con un “Porque soy tu fans, Mendoza de mi vida”, y el show tomó vuelo incluso cuando comenzó a llover. Lejos de frenar la fiesta, la multitud celebró la lluvia como “una bendición”, mientras los robots luminosos recorrían el predio y sumaban un toque futurista a la escena. Durante una hora sonaron hits como Obsesión, Pa’ tipos como tú y Olvidarte de mí jamás podrás, que hicieron vibrar el lugar.

Luego llegó el turno de Damas Gratis, que desató el delirio con clásicos como No te creas tan importante, Laura, Alza las manos y Perrito malvado. Pablo Lescano mantuvo un ida y vuelta permanente con la multitud, que coreó con fuerza Me vas a extrañar y convirtió el predio en una sola hinchada al grito de “ATR toda la noche”.

Cada vez que el cierre parecía inminente, el público pedía una más. Lescano, emocionado, recordó sus visitas a Mendoza desde 1996 y regaló una reversión de Yo tomo cerveza en homenaje a su historia musical. Antes del final, prometió tocar “hasta el amanecer” e invitó a un enorme pogo con El mono relojero. Finalmente, se despidió entre aplausos con un “Chau Mendoza, qué lindo volverte a ver”.

Con una última noche arrolladora y un público entregado de principio a fin, la edición 2025 quedó marcada como una de las más convocantes y memorables. La Fiesta Provincial de la Cerveza reafirmó su lugar como un evento cultural imprescindible para Mendoza y el país.