Fiesta de la Cerveza con cumbia, cuarteto y récord absoluto

Tensa vigilia de los manifestantes y ruidazo en el km 0
Tras la aprobación del proyecto minero San Jorge en el Senado de Mendoza, las calles del centro de la Ciudad quedaron colmadas de manifestantes.
La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 superó este año los 100.000 asistentes. Cumbia, cuarteto y una tercera noche explosiva marcaron un récord histórico.Sociedad10/12/2025Redacción CuyoNoticias
La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 alcanzó un récord histórico: más de 100.000 personas participaron a lo largo de sus tres jornadas, con una última noche que convocó a más de 35.000 asistentes en el Hipódromo de Mendoza. Música, celebración e identidad marcaron una de las ediciones más multitudinarias.
La tercera noche abrió con Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos (LBC), recientemente declarados Patrimonio Cultural de Córdoba. Desde el inicio, la cantante encendió al público con un “Porque soy tu fans, Mendoza de mi vida”, y el show tomó vuelo incluso cuando comenzó a llover. Lejos de frenar la fiesta, la multitud celebró la lluvia como “una bendición”, mientras los robots luminosos recorrían el predio y sumaban un toque futurista a la escena. Durante una hora sonaron hits como Obsesión, Pa’ tipos como tú y Olvidarte de mí jamás podrás, que hicieron vibrar el lugar.
Luego llegó el turno de Damas Gratis, que desató el delirio con clásicos como No te creas tan importante, Laura, Alza las manos y Perrito malvado. Pablo Lescano mantuvo un ida y vuelta permanente con la multitud, que coreó con fuerza Me vas a extrañar y convirtió el predio en una sola hinchada al grito de “ATR toda la noche”.
Cada vez que el cierre parecía inminente, el público pedía una más. Lescano, emocionado, recordó sus visitas a Mendoza desde 1996 y regaló una reversión de Yo tomo cerveza en homenaje a su historia musical. Antes del final, prometió tocar “hasta el amanecer” e invitó a un enorme pogo con El mono relojero. Finalmente, se despidió entre aplausos con un “Chau Mendoza, qué lindo volverte a ver”.
Con una última noche arrolladora y un público entregado de principio a fin, la edición 2025 quedó marcada como una de las más convocantes y memorables. La Fiesta Provincial de la Cerveza reafirmó su lugar como un evento cultural imprescindible para Mendoza y el país.
Más de 35 mil personas vivieron una noche cargada de energía, identidad mendocina y momentos históricos en el Hipódromo, con Piti, La Franela y Ciro como protagonistas.
El tránsito a Chile se vio afectado este sábado por dos vuelcos y luego por aludes de barro y piedra en distintos tramos de la ruta. Ahora habilitado
El centro comercial festeja su segundo aniversario con tres días de promociones, un evento nocturno, degustaciones, espectáculos y beneficios especiales.
La Ciudad de Mendoza invita a bares y restaurantes a sumarse al Registro de Alternativas Gastronómicas Diferenciadas, que identifica menús aptos para celíacos, diabéticos y veganos.
Bajo la consigna “Juntos, comprometidos con la ganadería”, la institución se prepara para cerrar el año con un encuentro de relevancia en Valle de Uco
Con el objetivo de aportar información técnica para esclarecer la causa de muerte de los peces hallados en el espejo de agua el pasado 4 de noviembre
La provincia concretó la primera venta de 1.400 kg de plaquetas verdes y 1.190 kg de plaquetas madre provenientes de RAEE tratados en el PTA
Tres viviendas del Barrio Club de Campo fueron atacadas durante la madrugada. Sustrajeron dinero, joyas y armas. La Justicia investiga cómo lograron ingresar.
Un hombre de 34 años cayó desde un poste de electricidad en calle San Martín y Paraguay en Las Heras (Mendoza). La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.
Un colectivo ardió en plena marcha en Guaymallén en el Gran Mendoza. Bomberos trabajaron para controlar el fuego y no hubo heridos. Los daños fueron totales
Con 29 votos a favor y 6 en contra, el Senado dio sanción definitiva a la declaración de impacto ambiental y avaló otros tres proyectos mineros, en una sesión marcada por protestas.
