Escuela de Iniciación de Lucha de Playa cerró temporada

Fue en el Cajón de Arena del CEF N° 20 "La Granja" el último fin de semana del año con la presencia de escuelas sanjuaninas de lucha cerrando el 2025.

Lucha de Playa, Cerró temporada 2025
Escuedla de LuchaCerró temporada 2025

Participaron de esta actividad la Escuela Kimura y la Asociación Sanjuanina de Lucha, con la presencia del experimentado entrenador Adán Monte (ex selección Argentina, hoy entrenador de Monte Wrestling, en Buenos Aires).

Cabe destacar que la Provincia viene trabajando en el fortalecimiento de esta modalidad de Lucha, ya que en abril de este año se realizó en "La Granja" el Campus de Entrenamiento Internacional y selectivo Nacional U17, con la presencia del entrenador Nacional Erik León y atletas de todo el país y de Chile.

Lucha de Playa, San Juan

De este modo finaliza un año cargado de actividad para la lucha sanjuanina, que tuvo a través de los representantes de diferentes escuelas, una importante temporada con competencias a nivel local, regional, nacional e internacional en las diferentes modalidades.

