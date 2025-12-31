Escuela de Iniciación de Lucha de Playa cerró temporada

Participaron de esta actividad la Escuela Kimura y la Asociación Sanjuanina de Lucha, con la presencia del experimentado entrenador Adán Monte (ex selección Argentina, hoy entrenador de Monte Wrestling, en Buenos Aires).

Cabe destacar que la Provincia viene trabajando en el fortalecimiento de esta modalidad de Lucha, ya que en abril de este año se realizó en "La Granja" el Campus de Entrenamiento Internacional y selectivo Nacional U17, con la presencia del entrenador Nacional Erik León y atletas de todo el país y de Chile.

De este modo finaliza un año cargado de actividad para la lucha sanjuanina, que tuvo a través de los representantes de diferentes escuelas, una importante temporada con competencias a nivel local, regional, nacional e internacional en las diferentes modalidades.