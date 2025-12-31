Escuela de Iniciación de Lucha de Playa cerró temporada

Dos pruebas de calle y una de trail nocturno cerraron 2025
Tres competencias cerraron la temporada de carreras pedestres que tuvo además en diciembre la icónica y exitosa "Santa Lucía corre de noche" .
Fue en el Cajón de Arena del CEF N° 20 "La Granja" el último fin de semana del año con la presencia de escuelas sanjuaninas de lucha cerrando el 2025.Deportes31/12/2025Deportes CuyoNoticias
Participaron de esta actividad la Escuela Kimura y la Asociación Sanjuanina de Lucha, con la presencia del experimentado entrenador Adán Monte (ex selección Argentina, hoy entrenador de Monte Wrestling, en Buenos Aires).
Cabe destacar que la Provincia viene trabajando en el fortalecimiento de esta modalidad de Lucha, ya que en abril de este año se realizó en "La Granja" el Campus de Entrenamiento Internacional y selectivo Nacional U17, con la presencia del entrenador Nacional Erik León y atletas de todo el país y de Chile.
De este modo finaliza un año cargado de actividad para la lucha sanjuanina, que tuvo a través de los representantes de diferentes escuelas, una importante temporada con competencias a nivel local, regional, nacional e internacional en las diferentes modalidades.
Los dos Mundiales de Clubes y los 8 Panamericanos fueron los torneos internacionales que se celebraron durante el año en la provincia cuyana lo reafirman.
La deportista sanjuanina del programa Deporte Adaptado vivió su primera experiencia internacional de goalball en la Copa Nacional Gladiadores – Chile.
Cierre con las dos carreras sanjuaninas pertenecen a los actuales calendarios de ciclismo en ruta en Libres y Máster y Federación Ciclista Sanjuanina.
Atlético Argenino despues de casi 3 décadas volvió a coronarse campeón de la Liga Mendocina de Futbol. Un justo ganador tras realizar una muy buena campaña.
La Academia de San José derrotó a Fadep 1 a 0 (agónico gol de Castañares) y despues de casi 3 décadas volvió a gritar Campeón. Fiesta en San José.
Con la hermosa geografia de Tupungato de fondo se corrió la última competencia anual, el hombre que representa al Municipio de Luján se coronó ganador.
Por falta de garantías no jugaron Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, hubo incidentes entre policias e hinchas fuera de la cancha de Gutierrez.
Un camión embistió a un ciclista en Ruta 40. El conductor fue detenido y el herido trasladado al Hospital Sicoli.Un hecho que conmocionó la tarde en Lavalle
Una propuesta que combina bienestar, movimiento consciente y el privilegiado entorno de la Reserva Natural Divisadero Largo de la ciudad de Mendoza
Mendoza registra altas temperaturas en el inicio del 2026 y desde ambiente de la provincia piden extremar los cuidados para evitar accidentes o provocar incendios
Un informe de Civitatis mostró un fuerte aumento en excursiones durante 2025, con Jáchal, Rodeo, Pismanta e Ischigualasto entre los destinos más elegidos.
El siniestro ocurrió el 31 de diciembre en la zona de Potrerillos. La víctima había sido trasladada en helicóptero al Hospital Central con heridas graves.