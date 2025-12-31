Paso Cristo Redentor Habilitado

Dos pruebas de calle y una de trail nocturno cerraron 2025

Tres competencias cerraron la temporada de carreras pedestres que tuvo además en diciembre la icónica y exitosa "Santa Lucía corre de noche" .

La temporada de carreras de calle y trail en San Juan tuvo un cierre con gran actividad en diciembre, ya que a “Santa Lucía corre de noche”, se sumaron tres competencias disputadas con seis días de diferencia.

El 19 de diciembre se corrió la Maratón Nocturna Esperando la Navidad, que tuvo como punto de referencia el Paseo Olmos, en Angaco.

Fueron 9K de carácter competitivo y 4,5K participativo, además de la categoría Kids. La organización estuvo a cargo de la Asociación Atlética Albardón y fue fiscalizada por la Federación Atlética Sanjuanina.

Resultados general varones (9K)

1° Nelson Pérez – 32m20s – 45-49 años / 2° Saúl Muñoz – 32m39s – 25-29 años
3° Facundo Tapia – 32m55s – 18-24 años / 4° Rubén Tapia – 32m58s – 50-54 años
5° Fernando Ripalta – 34m21s – 40-44 años / 6° Luis Hidalgo – 35m25s – 30-34 años
7° Exequiel Bazán – 35m40s – 30-34 años / 8° Mauro Mulet – 35m46s – 40-44 años
9° Andrés Castro – 35-46 – 45m49 años / 10° Heber Lucero – 36m35s – 25-29 años

Resultados general damas (9K)

1ª Paula Yacante – 36m49s – 25-29 años / 2ª Cintia Neyra – 43m59s – 40-44 años
3ª María Noel Urlotti – 44m13s – 45-49 años / 4ª Virginia Puerta – 44m34s – 30-34 años
5ª Romina Lara – 46m43s – 30-34 años / 6ª Valentina Navarro – 46m56s – 25-29 años
7ª Romina Álvarez – 47m00s – 35-39 años / 8ª Ivana Roble – 47m08s – 30-34 años
9ª Paola Hinojosa – 47m09s – 45-49 años / 10ª Jazmín Pelichotte – 48m13s – 18-24 años

Atletismo, Diciembre cargado de actividades


El 20 de diciembre fue el turno de Cielo Nocturno Trail, competencia que se disputó en la zona de El Pinar, en Rivadavia, y que tuvo como requisito que a la hora de inscribirse, cada runner debía llevar un juguete con la finalidad de llevarlo al hospital de niños.

Fueron 300 atletas que corrieron los 6K de carácter participativo y 600 atletas se inscribieron en los 12K competitivos.

Resultados damas 12K: 1ª Valeria Paniagua – 1h18m07 / 2ª Malena Ahumada / 3ª Micaela Palomo / 4ª Paula Archilla / 5ª Yanina Trigo

Varones 12K: 1° Jesús Muñoz – 57m27s / 2° Fabrizio Muñoz / 3° Julián Ibaceta
4° Osvaldo Muñoz / 5° Alexander Muñoz

Damas 6K: 1ª Cecilia Palacios – 46m30s / 2ª Cecilia Aguirre / 3ª Yésica Leiva

Varones 6K: 1° Nicolás Zamora – 40m02s / 2° Joaquín Paz / 3° Javier Morales

 

Ciclismo, Santa Lucía - Difunta CorreaClásica Santa Lucía – Difunta Correa y Cuatro Puentes

Finalmente, el 25 de diciembre se disputó el tradicional Circuito Navidad en su edición número 44, con la organización de la Asociación Atlética Albardón y la fiscalización de la Federación Atlética Sanjuanina.

La competencia se corrió por calles del distrito El Rincón, de Albardón, largando desde la capilla de la Virgen de Andacollo.

Resultados por categoría
18-24 años
Varones: 1° Facundo Tapia - 27m04s
Damas: 1ª Sofía Manrique – 41m30s

25-29 años
Varones: 1° Alfonso Vega – 28m32
Damas: 1ª Paula Yacante – 29m55s / 2ª Elizabeth Belkiz - 30m27s

30-34 años Varones
1° Jesús Muñoz -25m36s / 2° Mauricio Hidalgo – 28m07s / 3° Rodrigo Araoz – 29m11s
4° Federico Hidalgo – 31m53s / 5° Damián Godoy – 34m48s / 6° Roberto Díaz – 37m25s
7° Diego Tell – 45m44s

30-34 años Damas
1ª Yanina Trigo – 33m08s / 2ª Cintia Luna – 33m52s / 3ª Romina Lara – 36m52s
4ª Ivana Robledo – 37m18s / 5ª Ximena Vega – 41m51s / 6ª Luciana Berrido – 45m46s

35-39 años
Varones: 1° Daniel Castro – 37m30s / 2° Fernando Regalado – 45m05s
Damas: 1ª Laura Puerta – 36m06s / 2ª Romina Peralta: 48m56s

40-44 años
Varones: 1° Julio Castro – 28m19s / 2° José Luna – 30m01s / 3° Francisco Rodríguez 30m39s / 4° Daniel Videla 30m42s /5° Leonardo Torres 31m22s

Damas: 1ª Yésica Romero – 38m20s / 2ª María Reinoso – 46m20s / 3ª Fabiana Paredes – 50m35s

45-49 años
Varones: 1° Nelson Pérez – 25m39s / 2° Andrés Castro – 28m20s / 3° Sergio Godoy – 32m22s / 4° Mario Delgado – 32m49s / 5° Gustavo Molina – 33m47s

Damas: 1ª Paola Hinojosa 37m14s / 2ª Lina Godoy – 37m30s / 3ª Natalia Castán – 38m11s / 4ª Mónica Castro – 50m27s

50-54 años
Varones: 1° Rubén Tapia – 26m36s / 2° Javier Herrera – 33m37s / 3° Gustavo Flores – 33m58s / 4° Diego Romero – 35m53s / 5° Alfredo Nuñez – 36m03s

Damas: 1ª Mabel Sánchez – 39m01s

55-59 años
Varones: 1° Fabio Álvarez - 34m16s / 2° Alfredo Castillo 35m25s / 3° José Hidalgo 44m31s / 4° Raúl Colque – 46m49s

60-64 años
Varones: 1° Hugo Peluc – 40m28s / José Oro – 41m51s

65-69 años Damas: 1ª Elsa Montero – 44m12s

Varones más de 70 años
1° Juan Busto 45m56s / 2° Oscar Ceballos – 1h04m06s

 

Fotos Cielo nocturno: Jerpro

