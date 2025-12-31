San Juan capital mundial del hockey sobre patines

San Juan puede afirmar a viva voz que durante 2025 se mostró ante el mundo, una vez más, como la capital mundial del hockey sobre patines. La razón es sencilla y se reduce a que los más importantes torneos internacionales de la disciplina se celebraron en la provincia, y con el famosísimo estadio cubierto Aldo Cantoni como escenario insignia.

Entre los tantos campeonatos que se disputaron, hay cuatro de ellos que respaldan con holgura la afirmación anterior. En la provincia este año se celebraron los Mundiales de Clubes, en femenino y masculino, además de los Panamericanos, los de Clubes y también de Selecciones.

La concreción de estos eventos convocantes y exitosos son producto de la iniciativa que adelante lleva el Gobierno de San Juan, teniendo al deporte como política de Estado. Al cual debemos sumar el respaldo del pueblo sanjuanino, que abraza al deporte como propio. Y el apoyo de entidades como World Skate, Confederación Argentina de Patinaje, Agencia Deportes San Juan, Federación Sanjuanina de Patín y clubes hockísticos de San Juan.

Si de hockey sobre patines se trata, aquél continúa presente acompañando, colmando las tribunas y alentando a las actuales estrellas de la disciplina, como así también a los niños y adolescentes que lo serán en el futuro.

Por otro lado, es necesario recalcar que el arribo a la provincia de cada evento deportivo nacional y/o internacional es de impacto positivo y generador de ingresos económicos, que se ramifican en los distintos sectores de la economía sanjuanina.

A modo de resumen, se citará lo que San Juan vivió en materia de hockey sobre patines. El primero de los grandes fue el Mundial de Clubes femenino, disputado del 02 al 04 de mayo en el Cantoni. De la cita participó Concepción Patín Club y Aberastain de San Juan, más Club Patín Esneca Fraga y las campeonas de Club Vila-Sana de España.

Meses después fue el turno del Mundial de Clubes para la rama masculina. La competencia se celebró del 01 al 05 de octubre, en el Coloso del Parque de Mayo. Fue un Mundial novedoso porque incluyó a más equipos. Fueron parte del torneo Olimpia Patín Club Trinidad y Centro Valenciano de San Juan, San Jorge de Chile, Melbourne Roller Hockey de Australia, Andes Talleres de Mendoza, FC Barcelona, Barcelos y el campeón Sporting Club de Portugal.

El resumen continúa con lo sucedido en el mes de noviembre, y los 8 Campeonatos Panamericanos, primero los de Clubes, 4 campeonatos en total, (02 al 08) y al término los de Selecciones, 4 campeonatos en total, (10 al 15). En quince días hubo cerca de mil jugadores entre las dos ramas, repartidos en más de 60 equipos, y 10 selecciones, provenientes de distintas provincias de Argentina, más Chile, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Los campeones panamericanos del año en Clubes fueron Andes Talleres, en Senior varones; Sindicato Empleados de Comercio, en Senior damas; Olimpia, en Sub 19 varones; IMPSA de Mendoza, en Sub 19 damas. Por el lado de las Selecciones, Chile ganó en Senior varones y Argentina fue campeona en Senior damas, y Sub 19 damas y varones.

También es necesario remarcar las demás competencias de proyección nacional o internacional que se realizaron en la provincia. Fue el caso de la Copa Argentina masculina y la Copa San Juan Gobierno, en la que Unión Vecinal de Trinidad fue campeón; el Top 8 Senior masculino en el que Richet gritó campeón; diversos partidos correspondientes a Superliga femenina y masculina y Copa Nacional, o el Campeonato Argentino Juvenil femenino que ganó Independiente de Gualeguaychú, el Campeonato Argentino Junior femenino que quedó en manos de Concepción Patín Club, etc. El último evento hockístico que convocó a cientos de participantes con familiares y público espectador fue la 36° edición del tradicional Mundialito de Bancaria. Este año hubo 700 participantes de Argentina, Chile y Colombia.

Para la opinión internacional, San Juan mantiene su reputación en alto al interiorizarse en albergar las principales competencias de hockey sobre patines, sea a nivel de clubes o selecciones. El desafío latente es superarse año a año y ocurrirá en la temporada 2026.

Si San Juan (Créditos: Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Gobierno de San Juan)