Promoción del vino argentino: "lnnovación implica metodología y sistematización"

En diálogo con CuyoNoticias la gerenta general de Wines of Argentina, Magdalena Pesce se refirió al propósito buscado con el WOFA Innova, cuales son las categorías y como se trabajó con personal de las 200 bodegas de Argentina y el manejo que se hizo en este nuevo concurso.

"Ha sido una semana muy intensa y venimos de estrenar nuestro primer desafío de innovación abierta de Wine of Argentina. Un evento innova que responde a un cambio que nos pusimos en nuestra estrategia el año pasado, y está enmarcado dentro del nuevo plan de negocios de Wine of Argentina. No sé si muchos saben pero nosotros realizamos toda una serie de cambios dentro de la organización y también en la estrategia y uno de esos era implementar metodología para gestionar la innovación en el sector vitivinícola. Entonces como primer paso nos propusimos capacitarnos. Por eso todo el equipo de Wine of Argentina el año pasado están formando parte del taller de Metodología para innovar de la Universidad Nacional de Cuyo que hace poquito también estrenó su flamante laboratorio de innovación y además de formar parte de esta capacitación, de este taller, nosotros nos lanzamos a generar nuestro primer desafío de innovación abierta" contó la empresaria.

Pero ¿en qué consiste el Wofa Innova? "Bueno, primero nos planteamos un problema que necesitábamos resolver como reencantar al consumidor de vino argentino en el mundo a través de herramientas digitales, porque estamos en medio de una pandemia. Por eso invitamos a todos los socios de Wine of Argentina y al sector en general, a que aportaran sus ideas para ver como podíamos generar soluciones distintas para esta problemática, para este desafío que teníamos enfrente", cuenta Magdalena Pesce.

Escuchá la entrevista completa a continuación