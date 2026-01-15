Detienen a policía argentino por tráfico de armas

Un funcionario policial argentino fue detenido en la frontera entre Argentina y Chile tras ser sorprendido con un arma de fuego y municiones ocultas en una casa rodante. El procedimiento se realizó en el complejo internacional Los Libertadores y terminó con su arresto por los delitos de tráfico de armas y contrabando, según confirmaron fuentes judiciales.

El operativo en el paso internacional

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 del lunes, cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas de Chile realizaba controles habituales en el complejo fronterizo Los Libertadores. En ese contexto, los funcionarios fiscalizaron una casa rodante que era conducida por un hombre identificado por sus iniciales A.D.M., quien se desempeñaba como policía en la provincia de Buenos Aires.



Al ser consultado sobre si transportaba mercancía prohibida o no declarada, el conductor respondió inicialmente que no llevaba ningún elemento ilícito. Sin embargo, durante el avance del procedimiento y ante la inminente revisión del vehículo, el propio conductor terminó reconociendo que trasladaba un arma de fuego. La confesión motivó una inspección más exhaustiva del rodado, que permitió confirmar la presencia de una pistola marca Beretta calibre 9 milímetros, junto con 15 proyectiles y una bala alojada en el cargador.

El hallazgo y las primeras medidas

Tras constatarse la existencia del arma y las municiones, los funcionarios aduaneros informaron de inmediato la situación al fiscal de flagrancia de turno. La autoridad dispuso la detención inmediata del policía bonaerense y la incautación de todo el material encontrado. De acuerdo con los antecedentes reunidos por la fiscalía y difundidos por medios regionales, el armamento fue avaluado en 974.582 pesos chilenos. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y el imputado quedó a disposición de la Justicia chilena en el mismo complejo fronterizo. Las actuaciones incluyeron el registro del vehículo, el secuestro del arma y la documentación correspondiente, así como la notificación formal de los cargos que se le imputarían en las horas siguientes.

La formalización de cargos en sede judicial

Durante la mañana del martes, el funcionario policial fue trasladado a dependencias del Juzgado de Garantía de la ciudad de Los Andes. En esa instancia se realizó el control de legalidad de la detención, el cual fue considerado ajustado a derecho. Posteriormente, el fiscal Jorge Alfaro procedió a formalizar la investigación en su contra, imputándole los delitos de tráfico de armas y contrabando.



Según se expuso en la audiencia, el intento de ingresar el arma y las municiones al territorio chileno sin autorización constituía una infracción grave a la normativa vigente. El proceso se llevó adelante con la presencia del imputado y su defensa, quienes escucharon la descripción de los hechos y la calificación legal provisoria realizada por el Ministerio Público.

Las cautelares y el avance de la causa

A pedido del fiscal, el juez Raúl Valenzuela Rodríguez resolvió imponer medidas cautelares mientras avanza la investigación. Entre ellas, se dispuso la firma mensual y el arraigo nacional, además de fijarse una fianza de dos millones de pesos chilenos.



El magistrado estableció que, en caso de que el imputado abone esa suma, podrá regresar a la Argentina y cumplir con la obligación de firma mensual en el Consulado de Chile en Buenos Aires. La causa continuará su curso con la recopilación de antecedentes y la evaluación de la prueba reunida, mientras el acusado permanece sujeto a las condiciones impuestas por la Justicia chilena. El caso volvió a poner en foco los controles fronterizos y los procedimientos de fiscalización en pasos internacionales de alta circulación.