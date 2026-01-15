Bomberos controlan incendio vehicular en San Luis

Bomberos de la ciudad de San Luis intervinieron en un principio de incendio vehicular registrado en la noche del martes 14 de enero, cerca de las 23:15 horas, en un complejo de cocheras ubicado en calle Belgrano N° 69. El fuego afectó a un Peugeot 206 y fue controlado sin que se produjeran heridos.

El aviso y la llegada al lugar

El llamado de emergencia se recibió a través del sistema 911, que alertó sobre un foco ígneo en un estacionamiento cerrado. De inmediato, una dotación del Cuartel Central se dirigió hacia la dirección indicada. Al arribar, los efectivos constataron que el incendio había comenzado en un automóvil estacionado en el fondo de la propiedad. Los propietarios del complejo habían logrado sofocar las llamas de manera inicial, evitando que se propagaran a otros vehículos o estructuras. La acción rápida de los vecinos fue clave para reducir el riesgo.

Posteriormente, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento con una línea de alta presión, asegurando que no quedaran focos activos. También procedieron a cortar el suministro eléctrico del sector, como medida preventiva para evitar nuevas complicaciones. La coordinación con el Centro de Atención de Emergencias permitió que la intervención se desarrollara con rapidez y eficacia.

El vehículo y los antecedentes

El automóvil involucrado fue identificado como un Peugeot 206. Según relató su propietario, un hombre de 48 años, el rodado había salido del taller pocas horas antes del incidente. El dueño explicó que el vehículo presentaba inconvenientes en el arranque y en los inyectores, lo que había motivado la reparación. El hecho de que el coche se incendiara el mismo día de haber sido retirado del taller genera interrogantes sobre posibles fallas mecánicas, aunque las causas aún no han sido determinadas.

La Dirección General de Bomberos informó que el origen del fuego permanece bajo investigación. No se descarta ninguna hipótesis, y se aguarda el resultado de las pericias técnicas para establecer con precisión qué provocó el siniestro. La ausencia de heridos fue un dato positivo dentro de un episodio que pudo haber tenido consecuencias mayores.

Apoyo policial y seguridad en la zona

El procedimiento contó con la colaboración de personal de la Comisaría Seccional 2ª y de la Sección Infantes del Comando Radioeléctrico. Los agentes brindaron apoyo en el lugar, asegurando el perímetro y garantizando que los vecinos pudieran mantenerse a resguardo. La presencia policial permitió ordenar el tránsito en las inmediaciones y evitar que curiosos se acercaran demasiado a la zona afectada.

Este trabajo conjunto entre bomberos y policías refleja la importancia de la coordinación en situaciones de emergencia. La intervención rápida y organizada redujo el impacto del incidente y transmitió tranquilidad a los habitantes de la zona. La seguridad de las personas fue la prioridad en todo momento.

Precauciones y continuidad de la investigación

Aunque el fuego fue controlado y no hubo víctimas, el episodio sirve como recordatorio de la necesidad de mantener medidas de prevención en espacios compartidos como cocheras y estacionamientos. Los bomberos recomendaron verificar periódicamente el estado de los vehículos y contar con extintores accesibles en lugares de estacionamiento. La acción inicial de los vecinos, que lograron apagar las llamas antes de la llegada de la dotación, fue fundamental para evitar daños mayores.

La investigación continuará en los próximos días para determinar las causas exactas del incendio. El Peugeot 206 quedó bajo resguardo y será sometido a pericias técnicas. La Dirección General de Bomberos insistió en que cada intervención es analizada en detalle para extraer conclusiones que permitan mejorar la prevención y la respuesta ante futuros incidentes.





