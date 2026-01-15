Mujer asaltada y despojada de auto en Guaymallén

Recuperan tres vehículos robados en San Juan
Una mujer de 38 años fue víctima de un asalto en Guaymallén, Mendoza, cuando circulaba en su automóvil Peugeot 206. El episodio ocurrió alrededor de las 20 horas en la intersección de las calles Buenos Aires y Sánchez. Dos individuos armados, a bordo de una motocicleta, la interceptaron y le sustrajeron el vehículo.
La mecánica del asalto
Según informaron fuentes policiales, la víctima se desplazaba por la vía pública cuando fue sorprendida por los delincuentes. Los sujetos se movilizaban en una motocicleta de 110 cc y, mediante amenazas con un arma de fuego, obligaron a la mujer a entregar su rodado. Tras consumar el robo, se dieron a la fuga rápidamente, dejando a la víctima en estado de shock. La denuncia fue radicada en la Subcomisaría Ceresoli, que tomó intervención inmediata.
La Oficina Fiscal de la jurisdicción inició las actuaciones correspondientes y se dispuso un operativo de búsqueda en la zona. El accionar de los delincuentes fue veloz y planificado, lo que dificultó la reacción de la víctima y de posibles testigos. La mujer, identificada como D.A.M., no sufrió lesiones físicas, aunque sí un fuerte impacto emocional por la violencia del hecho.
La respuesta policial
Tras el aviso, personal de la Subcomisaría Ceresoli se trasladó al lugar para asistir a la víctima y recabar datos sobre lo sucedido. Se desplegó un operativo de patrullaje en las inmediaciones, con el objetivo de localizar la motocicleta y el vehículo sustraído. La Oficina Fiscal quedó a cargo de la investigación, reuniendo testimonios y revisando posibles registros de cámaras de seguridad en la zona.
La coordinación entre las fuerzas de seguridad busca establecer la identidad de los responsables y recuperar el automóvil robado. La investigación se centra en determinar si los autores forman parte de una banda dedicada al robo de vehículos, modalidad que ha tenido antecedentes en distintos puntos del Gran Mendoza.
Contexto de inseguridad
El hecho se suma a otros episodios de inseguridad registrados en Guaymallén y en departamentos cercanos. La modalidad de robo con moto y arma de fuego ha sido señalada en varias oportunidades por las autoridades como una práctica recurrente. Este tipo de delitos genera preocupación en la comunidad, ya que ocurren en espacios públicos y afectan directamente la sensación de seguridad de los vecinos.
La víctima, que circulaba en su Peugeot 206, quedó expuesta a una situación de vulnerabilidad en plena vía pública. La rapidez con la que actuaron los delincuentes refleja la peligrosidad de este tipo de asaltos. La intervención policial inmediata permitió contener la situación y brindar asistencia, aunque el rodado aún no ha sido recuperado.
Investigación en curso
La Oficina Fiscal continúa con las diligencias para esclarecer el hecho. Se espera que en los próximos días se obtengan avances a partir de las pericias y el análisis de cámaras de seguridad. La prioridad es identificar a los responsables y recuperar el vehículo sustraído.
Las autoridades recordaron la importancia de realizar la denuncia de manera inmediata, ya que esto facilita la reacción policial y el inicio de la investigación. La colaboración de testigos y vecinos también resulta clave para aportar datos que permitan avanzar en el caso.
