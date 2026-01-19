Función del circo Rodas a beneficio de bomberos de Guaymallén

Maipú celebra el rock con una noche inolvidable
Música, luces y comunidad. El ciclo Rock con Vos vuelve al Teatro Griego con homenajes, food trucks y entrada libre
Para fortalecer el compromiso con la comunidad acordaron la realización de una función solidaria a beneficio de la institución bomberil.Eventos19/01/2026Periodistas CuyoNoticias
Bomberos Voluntarios de Guaymallén y Circo Rodas realizarán una función solidaria a beneficio de la institución que atraviesa una difícil situación económica.
El espectáculo se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 19:00 horas y lo recaudado será destinado a apoyar la labor de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
En una acción que busca fortalecer el compromiso con la comunidad, los Bomberos Voluntarios de Guaymallén y el Circo Rodas acordaron la realización de una función solidaria a beneficio de la institución bomberil.
El acuerdo fue firmado entre Arturo Belzagui, en representación del Circo Rodas, ubicado en Lamadid y Acceso Sur, Guaymallén, y Franco Privato, representante de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
La función con fines solidarios se realizará el jueves 22 de enero a las 19:00 horas, y lo recaudado será destinado a colaborar con el trabajo cotidiano que llevan adelante los bomberos voluntarios al servicio de la comunidad.
Desde la organización invitan a vecinos y vecinas a participar activamente asistiendo al espectáculo, destacando que se trata de una oportunidad para disfrutar de una propuesta artística de primer nivel y, al mismo tiempo, apoyar una causa solidaria fundamental para el departamento.
La iniciativa refuerza el vínculo entre instituciones y promueve valores de solidaridad y compromiso comunitario en Guaymallén.
En este contexto, los Bomberos Voluntarios de Guaymallén atraviesan actualmente una intervención administrativa dispuesta por el Gobierno de la Provincia de Mendoza mediante el Decreto Nº 1999, a raíz de denuncias por presunto desvío de fondos en gestiones anteriores. Como consecuencia de esta medida, la institución enfrenta en la actualidad un bloqueo de recursos, lo que ha impactado en su funcionamiento habitual.
Desde la conducción actual se despegan de los errores del pasado y aseguran que se encuentran trabajando activamente para regularizar la situación administrativa y financiera, con el objetivo de retomar el normal funcionamiento del cuartel y continuar prestando servicio a la comunidad.
El Espacio Verde Menotti Pescarmona se transforma en pista de emociones con más de 20 DJs, foodtrucks y los grandes hits de los 80, 90 y 2000
El próximo sábado 28 de marzo, el Teatro Independencia recibirá un emotivo homenaje al "Flaco". Entradas a la venta en EntradaWeb y boletería física.
El sábado 31 de enero, el Espacio Arizu será sede de una gran peña folclórica al aire libre, con música en vivo, gastronomía de fuegos y artistas mendocinos.
La muestra se extiende hasta febrero con proyecciones, realidad virtual y actividades interactivas. Una experiencia que se prolonga por éxito
Natatorios, deportes, ferias y espectáculos animan la temporada estival en distintos puntos de San Luis. Un verano con propuestas para todos
Música, danza, gastronomía y tradición se combinan en La Punta, Quines, Santa Rosa y Cortaderas. Un fin de semana de fiesta en San Luis
Música, sabores y tradición se unen en Carpintería para un evento que impulsa turismo y cultura local. Carpintería se prepara para la fiesta sanluiseña.
El crimen ocurrió el sábado por la noche en el barrio El Alto. La víctima de 32 años recibió cinco disparos. Los sospechosos están identificados, pero no detenidos.
Con13 años, cayó al cauce el sábado por la tarde. Tras un intenso operativo nocturno entre pastizales y oscuridad, fue hallado muerto este domingo.
Profeta en su tierra. Nahuel Cambareri ganó la 9na fecha de la Temporada de Ruta, íntegramente se corrió en ell departamento de Luján de Cuyo .
Se trata de una vasija ancestral de alto valor histórico que constituye testimonio de las comunidades que habitaron este territorio sanjuanino
Una joven de 27 años y una menor de 8 sufrieron lesiones tras colisionar su moto contra una camioneta en el cruce de las rutas 24 y 28 este lunes por la tarde.