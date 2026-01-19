Función del circo Rodas a beneficio de bomberos de Guaymallén

Bomberos Voluntarios de Guaymallén y Circo Rodas realizarán una función solidaria a beneficio de la institución que atraviesa una difícil situación económica.

El espectáculo se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 19:00 horas y lo recaudado será destinado a apoyar la labor de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.



En una acción que busca fortalecer el compromiso con la comunidad, los Bomberos Voluntarios de Guaymallén y el Circo Rodas acordaron la realización de una función solidaria a beneficio de la institución bomberil.

El acuerdo fue firmado entre Arturo Belzagui, en representación del Circo Rodas, ubicado en Lamadid y Acceso Sur, Guaymallén, y Franco Privato, representante de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

La función con fines solidarios se realizará el jueves 22 de enero a las 19:00 horas, y lo recaudado será destinado a colaborar con el trabajo cotidiano que llevan adelante los bomberos voluntarios al servicio de la comunidad.

Desde la organización invitan a vecinos y vecinas a participar activamente asistiendo al espectáculo, destacando que se trata de una oportunidad para disfrutar de una propuesta artística de primer nivel y, al mismo tiempo, apoyar una causa solidaria fundamental para el departamento.

La iniciativa refuerza el vínculo entre instituciones y promueve valores de solidaridad y compromiso comunitario en Guaymallén.

En este contexto, los Bomberos Voluntarios de Guaymallén atraviesan actualmente una intervención administrativa dispuesta por el Gobierno de la Provincia de Mendoza mediante el Decreto Nº 1999, a raíz de denuncias por presunto desvío de fondos en gestiones anteriores. Como consecuencia de esta medida, la institución enfrenta en la actualidad un bloqueo de recursos, lo que ha impactado en su funcionamiento habitual.

Desde la conducción actual se despegan de los errores del pasado y aseguran que se encuentran trabajando activamente para regularizar la situación administrativa y financiera, con el objetivo de retomar el normal funcionamiento del cuartel y continuar prestando servicio a la comunidad.