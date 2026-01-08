Actividades de verano en parques de San Luis

El Gobierno de San Luis presentó el cronograma de actividades recreativas que se desarrollarán en los parques provinciales durante la temporada estival. La oferta incluye natatorios, deportes, ferias, circos y espectáculos culturales. Vecinos y turistas podrán disfrutar de espacios abiertos y propuestas variadas en distintos puntos de la provincia, con opciones gratuitas y accesibles.

Parque de las Naciones y actividades deportivas

En la ciudad de San Luis, el Parque de las Naciones ya puso en marcha su escuela deportiva. Funciona de lunes a jueves, de 8:00 a 12:00, para chicos desde los 8 años. También se realizan encuentros de gimnasia funcional para adultos mayores, dos veces por semana de 8:00 a 9:30. El predio permanece abierto todos los días de 7:00 a 23:00, con entrada gratuita. Además, los fines de semana se dictan clases de salsa, bachata y tango, y se organizan ferias en conjunto con la municipalidad. Estas propuestas buscan integrar a la comunidad y ofrecer alternativas recreativas para todas las edades.

Zanjitas y Potrero de los Funes

El Parque Zanjitas, por segundo año consecutivo, habilitó su natatorio. Más de 400 chicos de distintas localidades disfrutan de esta actividad, considerada uno de los pocos atractivos de la zona durante el verano. La pileta funciona de martes a domingo de 14:00 a 20:00, mientras que el parque abre todos los días de 8:00 a 20:00, con acceso gratuito. En Potrero de los Funes, el Parque Nativo ofrece ferias de emprendedores los sábados y domingos. Próximamente se instalará un circo, ampliando la oferta cultural y recreativa. Estas iniciativas se desarrollan gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado, con el objetivo de fortalecer el turismo y la participación comunitaria.

La Punta y el Parque Patrio

En La Punta, el Parque Patrio recibe visitantes todos los días de 9:00 a 19:00. El ingreso tiene un costo de $1.000 para residentes locales, $2.000 para turistas y $8.000 para grupos familiares. Los menores de 8 años, jubilados y personas con discapacidad ingresan sin cargo, presentando la credencial correspondiente. El espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para familias y turistas, con actividades recreativas y servicios que buscan garantizar comodidad y accesibilidad. La propuesta refuerza el valor de los parques como espacios de integración social y cultural.

Villa de Merlo y el Parque Recreativo

El Parque Recreativo de Villa de Merlo mantiene sus prestaciones históricas: canchas de tenis, fútbol, hockey y handball, juegos familiares, bosque nativo y confitería con fines sociales. La pileta funciona de martes a domingo de 14:00 a 20:00, con un costo de $3.000 para mayores de 5 años. Jubilados y personas con discapacidad ingresan gratis con credencial. El predio abre todos los días de 8:00 a 23:00, con entrada libre. Además, se suman cinco puestos gastronómicos permanentes y actividades culturales.



El Circo “Von Pérez” ofrece funciones de jueves a domingo a las 21:00, con entradas de $5.000 para niños y $10.000 para adultos. También hay un mini parque de diversiones y una feria de artesanos, productores y creativos, con más de 80 inscriptos. Los interesados pueden consultar el Instagram oficial @parques.sanluis o escribir al correo [email protected].