Cuatro festivales iluminan San Luis este finde

La provincia se prepara para vivir cuatro festivales que reúnen música, danza, gastronomía y tradición. La Punta, Quines, Santa Rosa del Conlara y Cortaderas serán escenario de encuentros que convocan a vecinos y turistas. Las propuestas incluyen artistas locales y nacionales, comidas típicas y espacios para emprendedores y artesanos.

La Punta y el Festival de los Vientos

El sábado 10, desde las 21:00, el Polideportivo Municipal “Manuel García Ferré” recibirá una nueva edición del Festival de los Vientos. La programación contempla la participación del Ballet Municipal de Folklore, el Ballet de Adultos Municipal y las agrupaciones Danzares y La Rebelión. También estarán Ecos del Alma, El Trébol Mercedino, Los Videla, Enzo “Huesito” Flores, “La Colo” Martín y la 441. El cierre será con Lázaro Caballero y la energía contagiosa de Llokallas. Las entradas generales tienen un valor de $16.000, mientras que los menores de 12 años, personas con discapacidad y jubilados cuentan con beneficios especiales. Los tickets pueden adquirirse en Entradaweb o en puntos físicos habilitados.

Quines y la Fiesta Nacional del Mate

La localidad de Quines celebrará el sábado 10 la 24° edición de la Fiesta Nacional del Mate y los Artesanos de la Madera. El encuentro será en la plaza Lafinur, a partir de las 22:00, con entrada libre y gratuita. El escenario recibirá a Las Voces del Viento (Los Miranda), Los Norteños, Los Hermanos Barrio, Las Voces de San Carlos, el Dúo Romero-Budini, Luchy Leiva, Noah Moreira, La Estación Danza y La Candelaria. Además, se realizará la tradicional elección y coronación de la reina, un momento esperado por la comunidad. La fiesta busca rendir homenaje a los productores de la región y destacar el trabajo de los artesanos de la madera, fortaleciendo la identidad cultural del noroeste provincial.

Santa Rosa y el Festival del Río Conlara

El domingo 11, el Balneario Municipal de Santa Rosa será sede del Festival del Río Conlara, uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona. La cita comenzará a las 21:00, con entrada gratuita. La grilla incluye a Los 4 de Salta, “Indio” Rojas y Llokallas, junto a artistas locales como La Cautana y Los Hermanos Lucero. También participarán academias de danza que mostrarán cuadros folklóricos. Los organizadores informaron que no se permitirá el ingreso con conservadoras, aunque sí con reposeras para disfrutar cómodamente de los espectáculos. El predio contará con puestos gastronómicos y de bebidas, además de estacionamiento con un costo de $10.000. En caso de mal tiempo, el evento será suspendido.

Cortaderas y el Festival del Turismo

El viernes 9, Cortaderas celebrará las bodas de plata del Festival del Turismo de la Costa de los Comechingones. La cita será en el predio San Ramón, desde las 21:00. La programación incluye a Campedrinos, Magui Olave y los Hermanos Lucero, referentes de la música popular argentina. También se presentarán José Luis y La Cero, Luciano Chávez y Clandestino Chamamé. La danza estará representada por el Ballet Tinkuy y el Ballet Camiare. Las entradas tienen un valor de $12.000 para mayores de 12 años. Los organizadores recordaron que no estará permitido el ingreso de conservadoras. Este festival, considerado una de las perlas turísticas del noreste provincial, busca reforzar el valor cultural y atraer visitantes con propuestas artísticas y gastronómicas.