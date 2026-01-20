Tragedia en Godoy Cruz: mujer muere atropellada

Golpe al narcotráfico en San Juan: hallan cocaína
El trágico incidente ocurrió minutos antes de las nueve y media de la mañana en una de las esquinas más transitadas de Godoy Cruz, Mendoza. Una mujer de 54 años, identificada como C.G.C., murió en el lugar tras ser atropellada por un colectivo del sistema de transporte urbano mientras intentaba cruzar la calle por la senda peatonal.
De acuerdo con el reporte oficial de la Comisaría 27, el siniestro se produjo cuando la unidad de transporte, conducida por un joven de 28 años, circulaba por la calle Armani en dirección hacia el Este. Al llegar a la intersección con Paso de los Andes, el chofer realizó una maniobra de giro hacia el Norte y, por razones que aún se intentan establecer, impactó de lleno a la mujer que caminaba sobre la calzada. En la imagen del lugar se observa la cercanía entre el colectivo, de vivos colores rojo y verde, y la unidad del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que llegó rápidamente para intentar salvar la vida de la víctima.
A pesar de la celeridad con la que actuó el personal policial, que inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) apenas arribó a la escena, el daño físico fue irreparable. Los médicos que llegaron a bordo de la ambulancia número 14 del SEC, tras evaluar la gravedad del cuadro, diagnosticaron politraumatismos graves y una fractura de brazo. Lamentablemente, la paciente ya no presentaba signos vitales al momento de la revisión técnica, lo que obligó a los profesionales a constatar el fallecimiento en plena vía pública, frente a la mirada de los transeúntes.
Tras el deceso, el protocolo de seguridad se activó de forma inmediata para resguardar la zona y realizar las pruebas correspondientes sobre el conductor del vehículo mayor. Se le realizó el dosaje de alcohol al chofer, F.L.V., el cual arrojó un resultado de 0,0% de alcohol en sangre, descartando de esta manera cualquier tipo de intoxicación etílica como causa del accidente. La escena quedó bajo custodia mientras los peritos de Científica trabajaban sobre el asfalto, cerca de la señalización vial que marca el paso de los peatones, para reconstruir la mecánica exacta del choque.
La investigación ha quedado bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Capital, liderada por la Dra. Aguado, quien supervisa los pasos legales a seguir tras este siniestro fatal. El colectivo involucrado, identificado con el número interno 46, permaneció detenido sobre la calle Paso de los Andes mientras se completaban las diligencias de rigor. La visibilidad a esa hora del día era plena y el clima se presentaba despejado, factores que serán analizados para comprender por qué no se advirtió la presencia de la mujer sobre la senda.
Este hecho ha generado una profunda conmoción entre los vecinos de la zona, quienes observaban con tristeza el despliegue de las luces de emergencia en una mañana que parecía transcurrir con normalidad. La pérdida de una vida en estas circunstancias vuelve a poner el foco en la seguridad vial urbana y en la importancia de la prioridad de paso del peatón en las esquinas. La justicia ahora deberá determinar las responsabilidades penales del conductor ante este lamentable suceso que hoy enluta a la comunidad de Godoy Cruz.
