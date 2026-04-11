Regatas inauguró el XI Mundial Absoluto de Pelota a Mano

El Club Mendoza de Regatas fue escenario de una jornada histórica con la apertura oficial del XI Mundial Absoluto de Pelota a Mano, que se desarrollará hasta el 12 de abril en la sede central de la institución.

a competencia reúne a delegaciones de Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Inglaterra, Italia, Países Vascos, Puerto Rico, Valencia, Venezuela y Argentina, entre otros países, con la participación de más de 200 deportistas, además de entrenadores, dirigentes y familias que acompañan esta verdadera fiesta del deporte.

Durante el torneo se disputarán las modalidades One Wall, Juego Internacional, 4 Paredes (juego autóctono) y Llargues, reflejando la diversidad y riqueza de la pelota a mano a nivel global.

Pelota a mano, Mundial Absoluto

La ceremonia inaugural contó con la presencia de socios, autoridades y delegaciones internacionales, en un acto cargado de emoción que combinó deporte y cultura. La rama de folklore del club brindó una destacada intervención artística que aportó identidad local, mientras que el cierre estuvo a cargo de Esteban Guirin, quien presentó una coreografía de bachata que sumó ritmo, energía y un clima festivo a la apertura del campeonato.

La concreción de este Mundial en Mendoza es el resultado de un proceso de gestión institucional encabezado por el presidente del club, Jorge Aguirre Toum, quien a través de reuniones y vínculos construidos en el ámbito deportivo internacional logró que el Club Mendoza de Regatas sea elegido como sede de este evento de primer nivel.

Mundial Absoluto de pelota a paleta

“Es un orgullo enorme darles la bienvenida a todas las delegaciones que hoy nos visitan. Este Mundial no es casualidad, es fruto de mucho trabajo, de relaciones construidas a lo largo del tiempo y de la convicción de que nuestro club estaba preparado para recibir un evento de esta magnitud. Hoy es una realidad y lo vivimos con muchísima alegría”, expresó Aguirre Toum durante la apertura.

Por su parte, el presidente de la Confederación Internacional de Pelota a Mano, Alberto Soldado, agradeció la organización y destacó la importancia de continuar expandiendo el deporte a nivel mundial: “Queremos agradecer profundamente al Club Mendoza de Regatas y a su presidente por el compromiso asumido para llevar adelante este Mundial. Es un orgullo ver cómo la pelota a mano sigue creciendo y sumando nuevos escenarios en el mundo”.

Con esta edición, la institución del Lago se posiciona en el calendario internacional de la disciplina, consolidándose como sede de grandes eventos deportivos y reafirmando el rol del Club Mendoza de Regatas como institución referente en la organización y promoción del deporte. Durante toda la semana, la sede central será el punto de encuentro para competencias de alto nivel, intercambio cultural y una experiencia única para deportistas y público.

Gentileza: Gabriela Mussutto