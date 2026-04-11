Regatas inauguró el XI Mundial Absoluto de Pelota a Mano
El Club Mendoza de Regatas fue escenario de una jornada histórica con la apertura oficial del XI Mundial Absoluto de Pelota a Mano, que se desarrollará hasta el 12 de abril en la sede central de la institución.
a competencia reúne a delegaciones de Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Inglaterra, Italia, Países Vascos, Puerto Rico, Valencia, Venezuela y Argentina, entre otros países, con la participación de más de 200 deportistas, además de entrenadores, dirigentes y familias que acompañan esta verdadera fiesta del deporte.
Durante el torneo se disputarán las modalidades One Wall, Juego Internacional, 4 Paredes (juego autóctono) y Llargues, reflejando la diversidad y riqueza de la pelota a mano a nivel global.
La ceremonia inaugural contó con la presencia de socios, autoridades y delegaciones internacionales, en un acto cargado de emoción que combinó deporte y cultura. La rama de folklore del club brindó una destacada intervención artística que aportó identidad local, mientras que el cierre estuvo a cargo de Esteban Guirin, quien presentó una coreografía de bachata que sumó ritmo, energía y un clima festivo a la apertura del campeonato.
La concreción de este Mundial en Mendoza es el resultado de un proceso de gestión institucional encabezado por el presidente del club, Jorge Aguirre Toum, quien a través de reuniones y vínculos construidos en el ámbito deportivo internacional logró que el Club Mendoza de Regatas sea elegido como sede de este evento de primer nivel.
“Es un orgullo enorme darles la bienvenida a todas las delegaciones que hoy nos visitan. Este Mundial no es casualidad, es fruto de mucho trabajo, de relaciones construidas a lo largo del tiempo y de la convicción de que nuestro club estaba preparado para recibir un evento de esta magnitud. Hoy es una realidad y lo vivimos con muchísima alegría”, expresó Aguirre Toum durante la apertura.
Por su parte, el presidente de la Confederación Internacional de Pelota a Mano, Alberto Soldado, agradeció la organización y destacó la importancia de continuar expandiendo el deporte a nivel mundial: “Queremos agradecer profundamente al Club Mendoza de Regatas y a su presidente por el compromiso asumido para llevar adelante este Mundial. Es un orgullo ver cómo la pelota a mano sigue creciendo y sumando nuevos escenarios en el mundo”.
Con esta edición, la institución del Lago se posiciona en el calendario internacional de la disciplina, consolidándose como sede de grandes eventos deportivos y reafirmando el rol del Club Mendoza de Regatas como institución referente en la organización y promoción del deporte. Durante toda la semana, la sede central será el punto de encuentro para competencias de alto nivel, intercambio cultural y una experiencia única para deportistas y público.
Gentileza: Gabriela Mussutto