Jornada clave para aprender a producir aceite de olivo

San Juan será sede de una jornada práctica sobre cosecha y elaboración de aceite de oliva virgen extra. El encuentro se realizará el 29 de abril y está dirigido a profesionales, estudiantes y actores del sector agropecuario. La actividad combinará teoría y práctica en campo y en planta.

Una propuesta para aprender desde adentro

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación junto al Comité Organizador de ArgOliva, la Cámara Olivícola de San Juan y el Centro de Ingenieros Agrónomos. El objetivo es claro. Difundir las cualidades del aceite de oliva virgen extra y capacitar en su proceso de producción. La propuesta apunta a quienes buscan conocer de cerca cómo se obtiene este producto.

Quiénes pueden participar

La jornada está pensada para un público amplio, pero con perfil técnico y formativo. Está dirigida a profesionales de la salud, nutrición, gastronomía, turismo y ciencias agronómicas. También pueden sumarse empresarios, técnicos del sector agropecuario y estudiantes. El cupo es limitado, por lo que se requiere inscripción previa.

Dos momentos clave del proceso

Durante el encuentro se trabajará sobre dos ejes centrales. Por un lado, la cosecha de la aceituna en el olivar. Se mostrará el uso de maquinaria y se explicarán sus ventajas y desventajas. Por otro lado, se abordará la elaboración del aceite en almazara. Allí se verá cómo se realiza la extracción y cuáles son las condiciones necesarias para asegurar calidad e inocuidad.

Experiencia en campo y en planta

La actividad se desarrollará de 9 a 16 horas. Tendrá lugar en dos establecimientos productivos. Uno de ellos es Solfrut, ubicado en el departamento Sarmiento. El otro es 6 Marías, en Pocito. En ambos espacios, los participantes podrán observar el proceso en tiempo real. La idea es que la experiencia sea directa y dinámica.

El valor del aceite de oliva

El aceite de oliva virgen extra es reconocido por sus valores nutricionales y su uso en la cocina. En esta jornada se busca reforzar ese valor. También se apunta a mejorar el conocimiento técnico sobre su producción. Esto es clave para quienes trabajan o desean insertarse en la cadena olivícola.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deben completar un formulario de inscripción. El acceso es limitado, por lo que se recomienda hacerlo con anticipación. Para más información, se puede contactar a la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio organizador. Allí brindan detalles sobre la actividad y el proceso de inscripción.

Una oportunidad para formarse

Este tipo de encuentros permite acercarse al proceso productivo de forma concreta. No se trata solo de teoría. Es una experiencia completa. Combina conocimiento técnico, práctica en campo y contacto con especialistas. Una propuesta pensada para aprender haciendo.



INFORMES

Dirección de Comercio Exterior

Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico

Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación

Gobierno de San Juan

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