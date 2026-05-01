Finde en Mendoza: planes, shows y recorridos

Mendoza vibra con cultura y turismo en finde

La Ciudad de Mendoza presenta una agenda especial para el fin de semana largo del 1 de mayo. Habrá propuestas culturales, recorridos turísticos y espectáculos en distintos puntos. También se informaron los horarios de museos y servicios. La iniciativa busca ofrecer opciones variadas para vecinos y turistas.

Espacios turísticos y horarios

Durante el viernes 1 de mayo, algunos espacios permanecerán cerrados. Es el caso del Museo Casa de San Martín y el Bus turístico. Ambos retomarán su actividad el sábado y domingo con horarios habituales.

El sábado, el museo abrirá de 10 a 19 horas con visitas guiadas cada hora. El domingo funcionará de 14 a 19. Por su parte, el Bus turístico tendrá salidas cada 35 minutos entre las 10 y las 17:25 horas durante el fin de semana.

Los centros de atención al turista también ajustan su funcionamiento. El ubicado en Plaza Independencia abrirá sábado y domingo en horarios reducidos. El de la Municipalidad atenderá ambos días con horarios específicos.

Un clásico que no falla

Uno de los atractivos más elegidos es la Fuente de Aguas Danzantes. Este espectáculo se podrá ver durante las tres jornadas. Funciona entre las 19:30 y las 21 horas.

Es una propuesta al aire libre. Combina luces, agua y música. Suele convocar a familias, grupos de amigos y visitantes. Es una opción simple y accesible para cerrar el día.

Música y espectáculos en vivo

La agenda cultural incluye shows en distintos escenarios. El teatro Quintanilla tendrá actividad el sábado y domingo. El sábado por la noche se presentará un concierto de castañuelas. El domingo será el turno de una propuesta de danza contemporánea.

El Teatro Mendoza también será parte del circuito cultural. El sábado por la noche se realizará un espectáculo musical en homenaje a Amy Winehouse. Será una despedida de una artista que durante años interpretó su repertorio.

Actividades para recorrer la ciudad

El domingo habrá una propuesta especial en calle Sarmiento. Se trata de una jornada con actividades culturales, gastronomía y tradiciones. La iniciativa está pensada para todo público.

Durante el día, la calle se convierte en un espacio peatonal. Allí se desarrollan ferias, presentaciones y espectáculos. Es una opción para quienes buscan recorrer y disfrutar al aire libre.

Museos y patrimonio

El Museo Municipal de Arte Moderno ofrecerá visitas guiadas durante mayo. Las actividades serán los miércoles y sábados a las 18. Es una oportunidad para acercarse al arte local.

También se podrá visitar el Área Fundacional. Allí se encuentran las Ruinas Jesuíticas de San Francisco. El sitio permite conocer parte de la historia de la ciudad antes del terremoto de 1861.

Los recorridos pueden hacerse de forma autoguiada. El espacio está abierto varios días de la semana con horarios definidos.

Una ciudad activa

La propuesta busca combinar cultura, turismo y recreación. Hay opciones para distintos intereses. Desde espectáculos en vivo hasta recorridos históricos.

La Ciudad de Mendoza se posiciona como un destino activo durante el fin de semana largo. Con una agenda organizada, invita a aprovechar cada jornada.

Las actividades se distribuyen en distintos puntos. Esto permite recorrer la ciudad y descubrir nuevas experiencias.