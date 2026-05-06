Enfermedad celíaca: una responsabilidad colectiva

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Esta fecha fue propuesta para aumentar su difusión, así como también para concientizar y educar a la población sobre esta enfermedad.

OSEP adhiere activamente, todos los años, con el objetivo de promocionar el abordaje sobre esta enfermedad, con el fin de permitir su diagnóstico precoz, un mejor tratamiento y el acompañamiento de las personas que la padecen.



La enfermedad celíaca afecta aproximadamente al 1% de la población, con una prevalencia de 3 mujeres cada 1 varón. Puede desarrollarse a cualquier edad y las personas pueden presentar un síntoma, varios o ser asintomáticas. Estos pueden variar, desde típicas diarreas crónicas o estreñimiento, distensión o dolor abdominal, pérdida de peso y desnutrición hasta otros que pueden incluir anemias, infertilidad, abortos prematuros, alteración del esmalte dental, aftas recurrentes, dermatitis herpetiforme u osteoporosis a edades tempranas. Se estima que, en Argentina, 8 de cada 10 celíacos aún no están diagnosticados. Por ello, es fundamental un diagnóstico temprano para lograr un tratamiento oportuno.



El diagnóstico comienza con un análisis de sangre de anticuerpos específicos y se confirma con biopsia del intestino delgado. Es importante destacar que, en el momento de realizar los estudios para el diagnóstico, la persona debe estar consumiendo gluten de manera normal.



La dieta libre de gluten estricta y de por vida es la única medida terapéutica para el tratamiento de la enfermedad celíaca, ya que no existe un medicamento para su tratamiento. Al eliminar el gluten de la dieta, las vellosidades intestinales se recuperan, volviendo a absorber nutrientes y mejorando la sintomatología de la persona, si la presentara. Estudios revelan que una mínima exposición al gluten (10mg/kg) activa esos procesos autoinmunes, dañando nuevamente el intestino a pesar de no referir síntomas.



Una correcta adherencia a la dieta libre de gluten permite que las personas tengan menor probabilidad de desarrollar otras enfermedades y mejoren su calidad de vida.



Asimismo, es importante mencionar que el gluten no cumple ninguna función de nutrición, por lo que eliminarlo de la dieta no traería problemas nutricionales. Su principal función es en la panificación y el amasado, lo que a veces dificulta la manipulación de harinas libres de gluten. Sin embargo, hoy en día la industria ha mejorado la calidad y sabor de los panificados sin gluten.



Es necesario tener en cuenta que existen alimentos totalmente prohibidos, aquellos que naturalmente contienen TACC (trigo, avena, cebada y centeno), así como bebidas y comidas que los contienen. Los alimentos seguros son aquellos que en su estado natural no contienen gluten y no han sufrido ninguna modificación, como carnes (todas), huevos, frutas y verduras frescas. Por su parte, los alimentos dudosos son todos aquellos que han sufrido algún proceso industrial, desde una elaboración completa hasta un simple envasado y pueden contener gluten oculto, estar contaminados o contener gluten por desconocer el proceso de elaboración. En estos casos, es importante tener en cuenta la certificación del producto, el logo y descripción certificada por ANMAT.



En conclusión, es importante tener en cuenta que la eliminación del gluten de la dieta no causa problemas nutricionales y que existen opciones cada vez más amplias de alimentos sin gluten disponibles en el mercado. Es fundamental también contar con el asesoramiento de un nutricionista experto para garantizar una alimentación equilibrada y saludable.



En el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, es muy importante difundir información y concientizar a la comunidad sobre esta patología, para mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento de las personas con esta condición.



Actividades en OSEP



1. Jornadas de capacitación para equipo de salud: SUM 1 de OSEP Xeltahuina. Todos los martes de mayo, 14 hs.



a) 5/5: Actualización en Enfermedad Celíaca. Lic. Soledad Ciurletti y Dra. Angie Flores (gastroenteróloga)



b) 12/5: FODMAPS. Lic. Soledad Ciurletti



c) 19/5: Laboratorio en Celiaquía. Bioq. Héctor Riveros. Ser Celíaco en OSEP: historia, objetivos y logros desde su inicio a la actualidad. Lic. Stella Maris Calderón – Lic. Analía Villarroel – Lic. Soledad Ciurletti



2. Cine Debate: “Glutened” y “Descubro un tesoro, soy Pedro y soy celiaco” Lic. Eliana Silvetti. Actividad abierta a la comunidad. SUM 1, OSEP Xeltahuina, 26 de mayo, 14 hs



3. Difusión de videos cortos con información y recomendaciones



4. Participación de referentes territoriales en actividades conjuntas con municipios y otras entidades en las distintas sedes de OSEP



5. Envío de recomendaciones y recetas sin TACC a los pacientes de OSEP a través de ALMA



