TuBi alcanzó 9.274 entregas y llegó a Molles

Los Molles recibió TuBi y ya van 9.274 bicis

El gobernador de San Luis Claudio Poggi encabezó una nueva entrega del programa TuBi en Los Molles, donde nueve alumnos de la Escuela N°237 ‘Maestra Trinidad Chirino’ recibieron bicicletas. Con esta actividad, el plan provincial ya alcanzó las 9.274 unidades entregadas en distintos puntos de San Luis, con foco en estudiantes del nivel Secundario.

Una política que sigue creciendo

La entrega se realizó en un clima de entusiasmo entre alumnos, docentes y familias. Las bicicletas forman parte del plan ‘TuBi, mi provincia en bicicleta’, una iniciativa que impulsa el Gobierno provincial para promover hábitos saludables, incentivar el uso de medios de transporte sustentables y facilitar el traslado diario de los estudiantes.

El programa apunta especialmente a jóvenes que cursan los últimos años del Secundario. La idea es que puedan usar la bicicleta tanto para ir a clases como para realizar actividades recreativas o deportivas. Además del beneficio económico para las familias, la propuesta busca generar mayor autonomía entre los adolescentes y fomentar rutinas más activas.

Desde su lanzamiento, TuBi llegó a distintas localidades de la provincia. La cifra de 9.274 bicicletas entregadas muestra el avance de una política pública que se sostiene en el tiempo y que tiene presencia en escuelas urbanas y rurales.

El desafío de sumar más actividad física

Durante la jornada también presentaron el programa ‘Desafío Mi Primer Kilómetro’. La propuesta fue explicada por el secretario de Transporte, Víctor Cianchino, y está orientada a acompañar a los estudiantes en el uso cotidiano de la bicicleta.

La iniciativa combina deporte, recreación y educación. El objetivo es incentivar a los jóvenes a incorporar actividad física a su rutina diaria y fortalecer el vínculo con el ciclismo desde edades tempranas. El programa propone desafíos personales y actividades que buscan generar constancia en el uso de la bicicleta.

En muchas localidades del interior, la bicicleta representa además una herramienta práctica para recorrer distancias cortas y conectarse con distintos espacios de la comunidad. Por eso, el plan no solo se enfoca en el deporte, sino también en la movilidad y en el cuidado ambiental.

La emoción de los estudiantes

Los alumnos que recibieron sus bicicletas mostraron su alegría durante el acto. María Victoria Lana contó que piensa usarla para distintas actividades de todos los días. “La voy a usar para ir a la escuela, para volver de educación física e ir a pasear. Estoy muy emocionada, me va a servir muchísimo”, expresó.

Otro de los estudiantes, Valentín Rodríguez, destacó la utilidad que tendrá la bicicleta en su vida diaria. “Voy a usar la bici para juntarme con mis amigos, ir a la sierra. Es muy funcional para muchas circunstancias”, comentó luego de recibir su rodado.

Las declaraciones reflejan uno de los principales objetivos del programa: que las bicicletas sean utilizadas de manera cotidiana y que los jóvenes las incorporen como parte de su rutina. Para muchos estudiantes, tener una bicicleta propia también significa una mayor independencia para movilizarse.

Más movilidad y menos impacto ambiental

El uso de la bicicleta ganó espacio en distintas ciudades y pueblos durante los últimos años. Además de ser una alternativa económica, ayuda a reducir el tránsito y genera menos impacto ambiental. En ese contexto, programas como TuBi buscan instalar hábitos vinculados con la movilidad sustentable desde edades tempranas.

En San Luis, la propuesta también se relaciona con la promoción de la salud. El ciclismo es una actividad física accesible y puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los jóvenes. A eso se suma el componente social, ya que muchas veces la bicicleta se convierte en una herramienta para compartir tiempo con amigos o participar de actividades recreativas.

La entrega realizada en Los Molles volvió a mostrar el alcance territorial del programa. Con nuevas bicicletas incorporadas a la comunidad educativa de la Escuela N°237, el plan TuBi continúa expandiéndose en distintos puntos de la provincia y sumando estudiantes a una iniciativa que combina transporte, salud y actividad física.