Auto volcó en la Autopista 55 en Tilisarao

Un Fiat Idea despistó y volcó en la Autopista 55, frente a la Terminal de Tilisarao. Los dos ocupantes, oriundos de San Luis, resultaron ilesos.
Un siniestro vial ocurrió este domingo 21 de septiembre, alrededor de las 8:45, en la Autopista 55, a la altura del kilómetro 877, frente a la terminal de ómnibus de Tilisarao (Prov. San Luis).
Según informó la Comisaría Distrito 23°, un hombre de 52 años conducía un automóvil Fiat Idea en dirección de Sur a Norte, acompañado por otro de 38 años de edad, ambos con domicilio en la ciudad de San Luis. Al llegar al sector del retorno para ingresar a Tilisarao, el conductor perdió el control del vehículo, que despistó y terminó volcando en el cantero central.
Personal médico del hospital local acudió al lugar, pero los ocupantes manifestaron no necesitar asistencia, ya que resultaron ilesos. De acuerdo a las averiguaciones, los hombres se dirigían a un evento de mountain bike en la localidad de Tilisarao.
Bomberos Voluntarios de Tilisarao realizaron el corte del suministro eléctrico del vehículo como medida preventiva, mientras que personal del Ente Control de Rutas trabajó en la remoción del rodado. Por su parte, efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor, que dio resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre.
