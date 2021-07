Yamila Cialone: "Acá lo que importa es Guadalupe, él tendría que estar acá, no haciendo una campaña política" 

Yamila fue consultada sobre la reunión que tuvo durante la tarde el Ministro de Seguridad, Luciano Anastasi con el Juez Penal 2, Ariel Parrillis: "Hace un mes tienen que dar respuestas, que esto no quede tapado, a mi hija no la van a tapar así porque sí, como salió el Gobernador queriendo presentar una campaña política justamente en la marcha de Guadalupe" sostuvo la mamá de Guadalupe.



"¿Que pretende?, ¿Que quiere tapar?, si se lo tengo que decir en la cara se lo digo, como lo hice el primer día. Aca lo que importa es Guadalupe. Tendría que estar acá, no haciendo una campaña política. Es indignante la marcha de Guadalupe se venía convocando hace días y que venga justamente hacer una presentación política hoy, que se cumple un mes que no la tengo conmigo" indicó Cialone.