Complejo operativo de rescate en el Cordón del Plata para 3 montañeros cordobeses

Ultima noticia: el grupo de rescate de la policía de Mendoza alcanzó al grupo y se dispone la evacuación



Tres montañistas cordobeses se encuentran en una zona de dificil extracción y rescate en el Cordón del Plata cuando intentaban subir a la cumbre del cerro Rincón a 5.330 msnm. Es un rescate contra reloj con dificultad técnica y con las bajas temperaturas invernales. El primer equipo en condiciones de tomar contacto será con la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza.

Llevan mas de 2 noches durmiendo 3 andinistas que no han podido retornar de un ascenso en una de las vias técnica del cerro Rincón en el Cordón del Plata a unos 70 km de la ciudad Capital de Mendoza.

El cerro de 5.330 msnm tiene dos vias de ascenso, una normal mas larga y otra por una canaleta que es mas técnica que sobre todo en esta época del año tiene hielo y nieve. A pesar que por la crisis hídríca ha habido poca precipitación nívea en todo este sector de la Cordillera de Los Andes.

El ascenso al cerro Rincón es una travesía de 12 horas por la via normal por eso hubo preocupación por la extensión de las horas a la intemperie del grupo y también se conoce que hubo un contacto radial donde manifestaron que habían tenido inconvenientes pero que tratarían de bajar por sus propios medios situación que no ocurrió por eso es que se montó un operativo tanto por la escalada técnica como por la via Normal de 3 grupos para ir a hacer el rescate y evacuación.

Las edades de los montañistas son 40, 50 y 62 años de edad

En desarrollo