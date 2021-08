Impulsan proyecto para construir un nuevo hospital en General Alvear

Sobre la consideración inicial de que el Hospital Regional Enfermeros Argentinos de General Alvear data de 1901, cuando se fundó con la llamada “Sala Rancho” de primeros auxilios, el precandidato a diputado provincial Carlos Zalazar, elaboró un proyecto de ley proponiendo la creación de un nuevo hospital.

Entre la larga lista de argumentos para tal iniciativa, Zalazar, que es médico cirujano y ejerce justamente en dicho nosocomio, habla del punto central que tiene que ver con eficientizar el gasto público. Es que, desde el año pasado, el municipio está impulsando –por otra parte- la creación de un Palacio de Justicia en el departamento.

En concreto, hay que tener en cuenta el contexto. Desde hace más de 20 años, las distintas dependencias que conforman la justicia alvearense funcionan por separado en inmuebles que alquila y paga la provincia: el juzgado de Familia, de Paz y Civil; la Defensoría y Codefensoría; el juzgado en lo Penal; el Ministerio Público Fiscal; la Defensoría de la Mujer; la Dinaf; el juzgado Vial y el Cuerpo de Mediadores y Oficiales de Justicia.

Vale decir, que se alquilan en total 10 espacios distintos, con las dificultades económicas, edilicias y operativas que eso conlleva. Por otro lado, la necesidad de un nuevo hospital es imperiosa también.

“Si hay que hacer dos edificios grandes de cero, me pregunto qué es más importante: ¿un Palacio de Justicia o un hospital? Por supuesto que ambos. Entonces, como no hay dinero de sobra, seamos eficientes en el gasto. Mi propuesta es hacer un hospital nuevo en un espacio físico estratégico que es propiedad de la Municipalidad de General Alvear y usar las instalaciones del Enfermeros Argentinos para la Justicia”, empezó explicando Zalazar.

Los argumentos para la creación de un nuevo hospital

En las condiciones actuales en las que funciona, el hospital público de Alvear no cumple con los requisitos del Ministerio de Salud de Mendoza.

Parte del texto que compone la iniciativa del candidato a una diputación provincial, determina que “se necesita adaptar los siguientes servicios para cumplir con la reglamentación: terapia Intensiva, quirófanos, vestuarios, baños, habitaciones para los médicos que realizan guardias, servicio del quemado, mejoramiento y ampliación de la guardia central y sala de shock room tanto pediátrica como adulto, vestuarios, baños y salas de estar del personal de guardia permanente, creación de salas de endoscopia de usos múltiples, con sus respectivas salas accesorias, vestuarios, baños, sala de instrumental”.

En este sentido, el doctor Zalazar recordó que cuando el año pasado el intendente Walther Marcolini presentó el lugar en el que se iba a hacer el Palacio de Justicia, ahí él empezó a analizar el tema en profundidad. “Incluso con autoridades del Gobierno de Mendoza. Planteé que se necesita un hospital, porque además estamos en pandemia y vamos a tener que enfrentar la pospandemia, que son los pacientes con secuelas por el covid-19. Eso generará la necesidad de nuevos servicios”, manifestó Zalazar.

Además, contó que muchos de los servicios de mayor demanda que tiene hoy el Enfermeros Argentinos se hicieron gracias a la cooperadora y no con dinero del Estado mendocino, como debería ser.

“Hay empresas que han donado dinero para poder hacer pabellones. Juntando plata con rifas y aportes externos, se pudo hacer la sala de maternidad. Se fueron ensamblando espacios físicos según los requerimientos. Pero hoy día, con todo potenciado por el coronavirus, hay zonas sin vestuarios, los médicos no tienen adonde dormir. Hay un vestidor en el medio de un pasillo, ya no hay forma de poder ubicar las cosas, las conexiones de oxígeno están por fuera. Se necesita una reestructuración y adecuación urgentes”, se explayó el cirujano.

Además se trata de un hospital que brinda atención médica a habitantes de Alvear, Bowen y Carmensa; también Jaime Prats, Real del Padre, Villa Atuel; de San Luis (Unión) y de la Pampa (Santa Isabel): “El hospital que tenemos hoy no supera las 120 camas. Por eso se colapsó (en 2020, ante los casos de covid-19) y bastante rápido”.

Así, enumerando otro de los problemas con los que se encuentra a diario el personal de Salud que allí trabaja, Zalazar describió que la terapia intensiva -que hizo la cooperadora- tiene cuatro camas. “Se fueron agregando más en habitaciones comunes para poder agrandar la terapia y llevarla a más de 20 camas. Pero ayudó la inversión privada, si no los respiradores no hubieran alcanzado tampoco”, aseguró con pesar.

Asimismo, otro de los inconvenientes, es que el hospital se halla en una zona que está completamente urbanizada. “Hay cinco escuelas públicas y dos jardines Maternales y de nivel inicial, lo que demuestra la presencia de los niños y sus padres durante la entrada y salida de los mismos, dificultando la circulación de las ambulancias en las urgencias, creando un riesgo inminente de accidentes viales”, describe parte del texto del proyecto de Zalazar.

Para cerrar, el precandidato del Frente Liberal Productivista concluyó en que si bien son muchos los factores a tener en cuenta, se trata de una problemática social que sí o sí hay que poner en la mesa de discusión.

“En Mendoza hace muchos años que no se hace un hospital, se remienda lo que hay pero no se construye de cero. No es un hospital tan grande además el que necesitamos en General Alvear. Es para 60 mil habitantes, que incluya los servicios necesarios porque actualmente no los tiene a todos y algunos son deficitarios”, reafirmó Carlos Zalazar.