El desafío de plantar árboles en Godoy Cruz

Diego Gutiérrez, director de Espacios públicos de la Municipalidad de Godoy Cruz en una charla franca con CuyoNoticias, enfatizó la tarea de programación y trabajos que vienen llevando en el ámbito municipal, el censo del arbolado público y también las nuevos ejemplares que se están plantando en las calles de ese departamento.

"El mes de agosto es el mes más emblemático, porque el 15 de agosto se festeja el día del árbol provincial y el 29 de agosto, el día del árbol nacional, hay una incompatibilidad de fechas pero bueno el origen o el sentido es el mismo. Entonces lo tomamos como emblemático, como el mes ideal para celebrar nuestro arbolado. nosotros hemos desarrollado, desde hace cinco años que venimos generando la Expo árbol. Lo que buscamos es concientizar sobre el cuidado de los forestales y mostrar un poco a la comunidad todas las acciones que tenemos con el árbol, que son muchas, a veces no se notan y que la gente siempre cree que el municipio tiene un poco de desidia en eso, y la verdad es que se hace mucho. Uno de los grandes desafíos que no hemos puesto este año es llegar a los 5 mil forestales plantados, que ya los tenemos, ya los compramos. También ha habido gente que se ha acercado y ha hecho algunas donaciones. un poco acompañando la tarea, que conoce lo que venimos haciendo hace un tiempo y se ha sumado con unos proyectos muy lindos, proyectos sociales, proyectos muy emotivos", cuenta el funcionario.

Respecto de las especies o variedades que están plantando, Gutiérrez explicó que "debido al cambio climático que estamos sufriendo, estamos buscando árboles que tengan escaso requerimiento hídrico, que no tengan, que no necesiten con mucho requerimiento de agua, porque no se nos vienen épocas muy complicadas de desarrollo de agua, ya no tenemos tanta agua circulando por la sequía", explica.



Escucha la nota a continuación