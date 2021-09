San Luis: intento de escrache y reclamo de mujeres al gobernador Rodríguez Saá

Un grupo de mujeres feministas lo esperó en los alrededores de la Escuela Rivadavia, donde votaba, y comenzó a gritarle, pero la policía no las dejó acercarse. “Le queríamos decir al gobernador todas las mujeres que nos faltan en San Luis”.

“No quiso que le dijéramos en la cara todo el descontento que tenemos, todas las mujeres que nos faltan en San Luis”, le dijeron a los medios un grupo de mujeres que se concentraron en la esquina de Chacabuco y Ayacucho, a pocos metros de la Escuela Rivadavia donde votó Alberto Rodríguez Saá.

Desde que llegó y hasta que se fue el gobernador, hubo un fuerte operativo policial y las mujeres no pudieron acercarse para transmitirle un reclamo. “Somos 10 mujeres que venimos de forma pacífica y no nos dejan expresar, es lamentable que esto pase en democracia. Veníamos a bailar, a hacer una intervención y a leer un texto, que es lo que hacemos cada vez que nos juntamos para que nuestro mensaje llegue. No queremos ninguna violencia”, afirmaron. “Nos requisaron, nos custodiaron y nos amenazaron que nos iban a meter presas”, denunciaron.

Cuando Rodríguez Saá se subía al auto le gritaron con fuerza: “¿Dónde está Guadalupe? La queremos con vida”. Uno de los carteles que llevaron y que no pudieron mostrarle al mandatario provincial decía: “Nuestros deseos no caben en sus urnas”. “Se van a cumplir 3 meses y no sabemos nada de una niña de 5 años que se perdió cuando jugaba en un barrio. El Estado es responsable de buscarla y encontrarla. Queremos saber qué pasó con ella”, apuntaron. A los desaparecidos que tiene San Luis agregaron las incógnitas alrededor de los casos de Abel Ortiz y Lucas Bolotti, que continúan impunes.

Además recordaron a otras tres víctimas que esperan justicia: Magalí Morales, Laura Godoy y Yohana Galdeano, víctimas de femicidio. “No puede ser que se proteja al gremialista Juan Carlos Solalinde, para que pase por emoción violenta”, recriminaron.



Fuente: El Chorrillero y video de Cristina Sosa