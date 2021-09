Avances médicos: ¿Neurocirugía estética para una mente mejor?

En diálogo con CuyoNoticias, el cirujano Fabián Cremaschi, nos señala qué es lo que tendríamos que saber sobre las cirugías en pacientes con Parkinson y también plantea el tema de la neurocirugía estética, un tema de actualidad internacional, que abre un debate sumamente interesante.



El Dr. Cremaschi es Médico Neurocirujano, matrícula 5804, actualmente es Presidente de la Sociedad Argentina de Neuromodulación, con una extensa actividad docente y profesional.

Consultado sobre estos afecciones neurodegenerativas que padecen los pacientes y sus familias, el médico explicó que "la enfermedad de Parkinson es una enfermedad relativamente frecuente, afecta aproximadamente del 1 al 2 % de la población y es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Las neurodegenerativas son las enfermedades neurológicas que por campo todavía aún no terminamos de conocer perfectamente bien, el cerebro va involucionando, va deteriorándose en forma progresiva, esas son las enfermedades neurodegenerativas. Y el Alzheimer, a pesar de los mitos, que justamente es uno de los temas que vamos a hablar esta tarde, no se da solamente en personas ancianas, se da en personas jóvenes, se da en personas de cuarenta, tenemos pacientes operados de inclusive menos de cuarenta. El más conocido por todo los oyentes es Michael Fox, comenzó muy tempranamente con la enfermedad. Y justamente por su frecuencia y por su conocimiento a nivel general, es una enfermedad que se investiga mucho y hay tratamientos nuevos, novedosos, que siempre insistimos y tratamos de estar actualizados para nuestros pacientes", cuenta Cremaschi.

Pero es una enfermedad que no se cura. "No se cura, explica el especialista, pero se opera desde hace muchos años. La cirugía, otro los mitos que vamos a hablar hoy, a veces se cree que todo es experimental, lo que no es a veces es muy conocido se cree que es experimental. Los pacientes tienen temor, pensando que vamos a investigar con ellos. no, la primera cirugía de los trastornos del movimiento es del año 1947. O sea que tenemos más de 70 años de experiencia en este tipo de cirugías, eso siempre comento, porque me gusta respetar a los maestros, como se debe hacer, en el año 1966, se operó el primer paciente de Parkinson en Mendoza, 20 años después de que se operó el primero en Alemania, entonces no es experimental en una cirugía ya convencional".

