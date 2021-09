Este lunes no se hizo la prueba piloto para turismo extranjero en Paso Cristo Redentor

Había mucha esperanza que se pudiera cristalizar la reapertura del ingreso de turistas extranjeros a Mendoza por via terrestre (Paso Cristo Redentor) este lunes como lo había dejado trascender la propia directora de Migraciones de la Nación Florencia Carignano en su paso por Mendoza durante el fin de semana.

Pero la apertura no se dió y esa prueba piloto que había sido anunciada periodísticamente el viernes a la tarde en una entrevista con Franco Mercuriali del canal Todo Noticias no se cumplió y se mantuvo el corredor seguro solamente para Argentino que regresan a su patria y para los extranjeros con residencia en Argentina.

Ante la consulta la ministra de Turismo de Mendoza Mariana Juri señaló que la provincia había hecho reiterados pedidos (exactamente 5 pedidos) pidiendo la habilitación del turismo internacional con los protocolos correspondientes sanitarios e incluso ofreció hacer distintas pruebas piloto con turistas provenientes de Chile dado la cercanía y la afinidad de esa vinculación entre Mendoza y el pais trasandino.

"Mendoza es la primera provincia en tener un paso internacional terrestre habilitado y el corredor aéreo seguro, pero no todavía para la prueba piloto de turismo, que si bien aguardábamos que fuese para los próximos días, no tenemos información oficial y de hecho no fue publicado en el Boletín Oficial. El gobierno nacional ya nos tiene acostumbrado a estas conferencias de prensa, antes cerraban todo, ahora que quieren abrir todo de manera improvisada, tenemos que esperar la publicación para confirmar la habilitación de la prueba piloto para el ingreso de extranjeros, si bien lo adelantó la directora Nacional de Migraciones, yo fui más prudente. Pedimos por la prueba piloto y nos dijeron que sería desde el 1 de octubre, y antes nos habían solicitado pruebas previas cosa que nos parecía conveniente, pero hasta ahora no tenemos nada confirmado", afirmó la ministra Mariana Juri en declaraciones en Radio Nihuil.

La provincia habilitó dos laboratorios a travéz de Fuesmen para un test de antigenos (con un hisopado) donde se obtierne un resultado a los 15 minutos con un costo de 2.500 pesos argentinos instalado tanto en Control Fronterizo en Horcones (Paso Cristo Redentor como en el Aeropuerto de El Plumerillo.

Hasta ahora las declaraciones de la directora nacional de Migraciones han sido anuncios que no se han cristalizado en hechos concretos en un reclamo que impacta de lleno en la economía de la provincia dada la importancia del turismo en el ingreso de divisas.