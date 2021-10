El próximo miércoles entregarán los Premios Científicos 2021

Este año, la disciplina elegida fue Microbiología, la cual consiste en el análisis de las formas de vida y funcionamiento de los microorganismos, y que tiene un rol clave en el estudio de las enfermedades infecciosas, y en la industria alimenticia, energética y farmacéutica, entre otras.



El ganador del Premio Fundación Bunge y Born 2021 es Diego de Mendoza, bioquímico y Doctor en Bioquímica, por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y realizó un posdoctorado en la University of Illinois (Estados Unidos), donde inició sus estudios en microbiología molecular. Durante su carrera, principalmente realizada en Rosario, conformó equipos con los que descubrió —siendo pioneros a nivel mundial— una proteína que poseen las bacterias, que monitorea la temperatura ambiente y regula los lípidos de la membrana que las recubre. Esto permitió el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas. Otro aporte fundamental fue el hallazgo de otra proteína que monitorea la cantidad de lípidos que necesitan sintetizar las bacterias para reproducirse, lo que también contribuyó al desarrollo de antibióticos que atacan la producción de esas grasas e impiden así el crecimiento de las bacterias. A partir del trabajo de este equipo, ya hay empresas de biotecnología en el país que aplican estos descubrimientos para el desarrollo de biocombustibles, el diseño de plásticos biodegradables o el uso de microorganismos para la biotransformación de residuos agroindustriales en productos de alto valor agregado, entre otros.

Por otro lado, la ganadora del Premio Estímulo 2021 es Natalia de Miguel, Bioquímica por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Doctora en Biología Molecular y Biotecnología, por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Actualmente es Investigadora Independiente del CONICET, Vice-Directora del Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH), y directora del Laboratorio de Parásitos Anaerobios.

El principal blanco de estudio de su grupo es la comprensión de dos parásitos anaerobios extracelulares de gran importancia en salud humana y ganadera: Trichomonas vaginalis, un parásito que ocasiona la enfermedad de transmisión sexual no viral, más frecuente en humanos —luego del HPV y el herpes—, del que hay poca investigación a nivel mundial; y el Tritrichomonas foetus, un parásito que afecta principalmente al ganado vacuno, ocasionando abortos en las vacas y por ende importantes pérdidas económicas en el sector.

En Trichomonas vaginalis el equipo tiene actualmente dos líneas de investigación. Una, que estudia los mecanismos que utiliza el parásito para regular la expresión de sus genes en las distintas cepas, y hacerse más virulento. La otra, se centra en el estudio de las vesículas extracelulares que libera el parásito y que son utilizadas para comunicarse con las células del aparato reproductor, al que necesita adherirse para desarrollar la infección.

Este parásito causa irritación, secreciones, picazón, y en los casos en que la infección no es tratada puede hacerse crónica, y ocasionar mayor riesgo de cáncer de cuello de útero y prostático, complicaciones en el embarazo e infertilidad, así como también facilitar la infección de HIV o HPV.

Logró establecer su grupo de investigación en Argentina, con capacidad de liderazgo, manteniendo una producción científica de muy alta calidad. Desde que estableció su laboratorio en 2013, ha publicado 7 trabajos —como autora de correspondencia—- en revistas internacionales de gran prestigio tales como Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS); Molecular Cellular and Proteomics; Cellular and Molecular Life Sciences; Cellular Microbiology and Molecular Microbiology; así como también trabajos en colaboración con otros grupos internacionales relacionados con sus líneas de estudio (en PNAS, Plos Pathogens), entre otros.

Ha obtenido premios y becas internacionales entre las cuales se destacan Boehringer Ingelheim Fonds Award (2006), Wood-Whelan Research Fellowships (2006), y una beca posdoctoral internacional de la American Association of University Women (2009). Desde que regresó a la Argentina consiguió financiamiento continuo para sus proyectos de investigación; tanto de organismos nacionales (FONCYT y CONICET), como internacionales (National Institutes of Health -NIH- e International Society for Infectious Diseases -ISID-). También, ha desarrollado una importante actividad en la formación de recursos humanos, con 4 tesis doctorales en curso y 1 Tesis Doctoral ya finalizada bajo su dirección (la cual obtuvo el Premio a la mejor tesis de UNSAM del área de ciencias biológicas de 2018).

El jurado distinguió: “Su excelente producción científica, y que haya conducido líneas de investigación sumamente originales a nivel internacional, con posibles aplicaciones médicas y veterinarias, sobre dos patógenos de importancia mundial, pobremente abordados, y —además— hacerlo en el país, con la dificultad que eso conlleva”.