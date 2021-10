Laura Carbonari: "hay un divorcio absoluto entre la gente y la política"

En diálogo con CuyoNoticias, la reconocida comunicadora y ahora candidata a senadora provincial por la Lista 8 del Partido Federal, se mete en diversos temas de actualidad e interpreta el resultado electoral de las PASO 2021, donde hubo un crecimiento sorprendente de los votos en blanco. Convocada por Carlos Ianizzotto, para esta aventura política, reflexiona en la entrevista sobre la situación que vive la sociedad mendocina y cuál es su propuesta en este contexto, de cara a las legislativas de noviembre.

"Si pudiera sintetizarte, qué es lo que está pasando en la Mendoza profunda, diría que hay un divorcio absoluto entre la gente y la política. El divorcio está sobre todo con la dirigencia, por ejemplo en este caso, legislativa, recordemo que el 14 de noviembre vamos a votar legisladores no ejecutivos, y de allí muchas veces es la decepción que siente la gente, cuando se vuelve a colocar en una situación casi de invisibilidad". Tenemos una Mendoza invisibilizada, gente que no sabe cómo acceder, no solamente porque en la pandemia se vio recluida, sino porque no sabe cómo acceder efectivamente en este caso a los legisladores, en este caso a los Concejos Deliberantes por ejemplo, vecinos que están absolutamente anclados en situaciones, que no ven cambios", explica la candidata.

Escucha la entrevista completa a continuación