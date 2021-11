Convocan a un caravanazo contra la RTO y avisan que no se suspende

El diputado provincial y candidato al Congreso de la Nación por el Partido Verde, Mario Vadillo, se sumará al caravanazo que se realizará en el Kilómetro 0 este miércoles 10 de noviembre para pedir la suspensión de la RTO. Es porque la manifestación está alineada con su propuesta de campaña de prorrogar la Revisión Técnica Obligatoria ya que es un “curro político”, según el funcionario, y porque la sociedad mendocina no está en condiciones económicas de afrontar el gasto que significa dejar el auto en condiciones para pasar los 36 puntos que la misma exige.

Desde hace tiempo, Vadillo levanta la bandera contra la RTO y en dos oportunidades logró que fuera suspendida. Reclama que es un “curro político” porque significa $1.400.000.000 de pesos anuales repartidos en 14 talleres autorizados por el Gobierno.

El diputado pone énfasis en que solo el 1,6% de los siniestros viales son producidos por el estado del vehículo y el 98,4% restante es por mal estado en la calzada e imprudencias al volante. “¿Porqué no inventen en reducir ese 98,4% en vez de querer sacarle plata a la agente por un 1,6%? Que arreglen las calles, pongan más controles de alcoholemia, que se eduque a la población en materia vial y después pidan la Revisión”, señala el diputado.



En tanto este martes y luego de declaraciones radiales que realizó el gobernador Rodolfo Suárez, Vadillo afirmó "El caravanazo NO se suspende, Mendoza dice NO a la RTO". “Quieren impedirlo con manipulaciones pero ahora más que nunca vamos a decirle NO A LA RTO”, dijo el candidato a diputado nacional por el Partido Verde. La convocatoria es para este miércoles 10N a las 18hrs en el Km 0.

“Las declaraciones del Gobernador en un medio local son solo eso, declaraciones; sin que exista un acto jurídico de Gobierno que realice la suspensión de la RTO no vamos a dar el brazo a torcer, son miles de mendocinos los que nos hemos convocado y no vamos a parar hasta lograr el cometido” declaró Mario Vadillo.

El gobernador Rodolfo Suarez dijo “pensar en postergar la RTO luego del 14 de Noviembre, antes no "lo que muchos mendocinos rechazaron por parecer un mero acto especulativo y con índole electoral pero sin certeza alguna; por ello desde el Partido Verde sostienen que “los mendocinos deben seguir convocados y mostrar la realidad al gobernador que parece no conocerla”, y sostienen la convocatoria para el caravanazo en repudio a la medida. Desde hace tiempo el diputado pregona la suspensión de la Revisión Técnica Obligatoria porque es un “curro político”.

Ya logró la prórroga dos veces. La crisis económica que generó la pandemia en la provincia agrava aún más la necesidad de esta medida.