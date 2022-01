Cuatro argentinos en las "24 Horas de Daytona"

Gabriel Castillo junto a Horacio Paolucci y Gaston Aguirre en las 24 Horas de 1998.

Entre este viernes y el domingo todo será velocidad pura en el Daytona International Speedway con el Roar Before the Rolex 24 y si bien es una actividad que atrapa a los amantes del deporte-motor del mundo, en esta oportunidad se le suma la participación de cuatro pilotos argentinos.

Así entre los 61 autos que serán de la partida estarán, con la intención de completar las ochocientas y tantas vueltas al tradicional circuito estadounidense de 5730 metros, Josè Maria "Pechito" López (bi campeón del mundo del WEC y último ganador de las 24 horas de Le Mans) que lo hará en la categoría mayor de (IMSA) compartiendo la butaca de un Cadillac DPi (número 48 en sus laterales) con el múltiple campeón estadounidense de NASCAR, Jimmie Johnson, el japonés, Kamui Kobayashi y el alemán, Mike Rockenfeller.

También ya clasificó, pero dentro de la categoría Daytona GTD, Luis Pérez Companc, el actual presidente de Molinos Río de la Plata lo hará sentado sobre una Ferrari 488 GT3, acompañado por Simón Mann (estadounidense) y el danés Nicklas Nielsen. Por su parte el correntino de nacimiento, pero radicado en los Estados Unidos, Roy Block volverá a correr en la categoría TCR con un Alfa Romeo Giulietta TCR del KMW Motorsport, acompañado por el estadounidense, Tim Lewis Jr. Y el cuarto piloto será "nuestro" Julián Santero, es que el nacido en Guaymallén y reciente campeón de la clase 3 del Turismo Nacional, estará a bordo del Toyota Supra GT4 del Riley Motorsport, compartiendo la butaca con Alfredo Najri (de la República Dominicana) y Thiago Camilo (brasileño) y juntos buscarán mejorar la séptima posición obtenida el año pasado después de 4 horas de competencia.

Otro "menduco"

El Toyota Supra GT4 atendido por el Riley Motorsport que correrá Julian Santero.

Sin embargo, dentro de esta nota "tuerca" no podemos dejar de mencionar que entre la decena de connacionales que compitieron dentro de las "24 horas" hubo otro mendocino. Se trata de Gabriel Castillo, que lo hizo en la edición del año 1998, compartiendo la conducción de un Oldsmobile Cuttlas con Gastón Aguirre y Horacio Paolucci, mientras que Facundo Gil Bicella, optó por no correr pese a integrar la delegación. Al final el equipo recibió la cuadriculada en el puesto octavo dentro de la división GT1, con Gabriel al volante, que en la vuelta de honor sacó el brazo del habitáculo para mostrar a la tribuna la bandera celeste y blanca. Para el piloto oriundo de Luján de Cuyo, campeón de la Fórmula Renault Cuyana y también de aquel Speedway que colmaba las tribunas de Independiente Rivadavia, a la que sumó el título sobre las dos ruedas del enduro local "el resultado en Daytona y esa vuelta de honor fue la mayor emoción que me dio el automovilismo en toda mi vida..." Un poco de historia El autódromo está ubicado en Daytona Beach, dentro del estado de la Florida, Estados Unidos y que fue inaugurado el 22 de febrero de 1959, hoy cuenta con una capacidad de casi 170 mil espectadores y dentro de sus instalaciones de un perímetro de algo más de 70 hectáreas, además del circuito permanente de 5.730 metros donde se desarrollan las "24 Horas", hay un óvalo de cuatro kilómetros y pistas para motociclismo y karting. Y por este escenario emparentado con la velocidad tuvo en su historia el paso de diferentes pilotos argentinos, como Oscar "Popy" Larrauri; Néstor Jesús Garcia Veiga; Guillermo "Yoyo" Maldonado; Juan Manuel Fangio II; Daniel Urrutia (argentino radicado en el país del norte); Gastón Mazzacane, además de la Misión Argentina del TC compuesta por los pilotos Jorge Oyhanart, Emilio Satriano, Fabián Acuña, "Lalo" Ramos, Osvaldo "Cocho" López, Osvaldo Morresi, Oscar Aventín y Juan Manuel Landa. El último -en el 2019- fue el arreficeño Agustín Canapino a bordo de un auto del equipo del también argentino Junco.

Las "24 Horas de Daytona" con presencia argentina en general y mendocina en particular ya le ponen música de motores al automovilismo internacional.













ResponderReenviar